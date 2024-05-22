Види пенсій у країнах Європи — Finance.ua

Види пенсій у країнах Європи Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Види пенсій у країнах Європи

Згідно з пенсійним індексом Allianz (API) (2023) , що надає комплексну оцінку стійкості та адекватності пенсійних систем за 40 параметрами, найкращі у світі пенсійні системи збудовано в Данії, Нідерландах, Швеції, Бельгії, Люксембурзі, Великій Британії, Німеччині та ін.

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Більшість країн Європи мають багаторівневу систему пенсійного забезпечення, яка складається з таких основних типів пенсійного забезпечення:

Державна пенсія — регулярна виплата від уряду, на яку більшість людей можуть претендувати, досягнувши пенсійного віку. Разом з цим розмір пенсії залежить від стажу національного страхування, а саме внесків, які особа сплачує, працюючи. Якщо особі бракує стажу, щоб отримати повну державну пенсію, вона може компенсувати прогалину, сплативши добровільний внесок.

Професійна пенсія (пенсія за місцем роботи) — заощадження на пенсію, що організовує роботодавець; ці схеми фінансуються за рахунок внесків з зарплати працівників. Схеми нарахування можуть бути різними, але зазвичай ґрунтуються на розмірі зарплати, трудовому стажі та роках сплати внесків.

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Приватна пенсія: Приватні пенсійні програми — добровільні програми, до яких можуть долучитися всі охочі. Пропонуються різними фінансовими установами: банками, страховими компаніями, інвестиційними фондами. Тож, внески особи надходять або до згаданих установ, або на особистий рахунок. Якщо особа не працює (тож не маєте доступу до пенсії за місцем роботи), вона може відкрити власний пенсійний рахунок. Або ж, навпаки, особа працює і вже оформила професійну пенсію, однак бажає додатково заощаджувати ще й у вигляді приватної пенсії.

У кожній країні ЄС склався свій підхід у використанні цих можливостей.

Фіксована державна пенсія (AOW), залежна від мінімальної заробітної плати та фінансована за рахунок податків із заробітної плати. Накопичувальні професійні пенсійні схеми. Індивідуальні накопичувальні схеми.

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1-й рівень. Солідарна система, створена для забезпечення базових потреб пенсіонерів та соціального захисту кожного громадянина.

2-й рівень. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, якою передбачається створення додаткових коштів для майбутніх пенсіонерів шляхом обов’язкової сплати внесків на індивідуальні пенсійні рахунки та їхні інвестування.

3-й рівень. Добровільне недержавне пенсійне забезпечення, завдяки якому кожен бажаючий може накопичити додаткові пенсійні кошти для себе, своїх близьких або працівників свого підприємства.

На сьогодні в Україні функціонують лише перший та третій рівні.

Довідка Finance.ua:

станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій наразі 5743 грн. 12,06% із загальної кількості пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн;

з початку року зросла частка пенсіонерів, які отримують понад 10 тис. грн. Станом на 1 січня вона складала 10,94%;



з 1 березня в Україні підвищили пенсії для деяких категорій пенсіонерів;

в Україні із зарплатою вдвічі вищою за середню (це понад 33 тис. грн за даними Пенсійного фонду) можна отримати пенсію у розмірі 9 491,5 грн. Така пенсія можлива за умови наявності 35 років стажу.

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