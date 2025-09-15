Скільки заробляють пілоти у Європі (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Скільки заробляють пілоти у Європі (інфографіка)

Стати пілотом — мрія багатьох, але це пов’язано зі значним фінансовим тягарем. За даними SWISS, вартість навчання пілотів може сягати близько 150 000 євро.

Але що ж пілоти заробляють натомість? Які зарплати пілотів у Європі? Таку статистику наводить Євростат в своїй інфографіці.

Широкий діапазон зарплат

Зарплати пілотів авіакомпаній варіюються, значною мірою залежно від кількох факторів, зокрема, досвіду.

У Великій Британії річна валова зарплата коливається від приблизно 54 283 євро (47 000 фунтів стерлінгів) для пілотів початкового рівня до близько 173 243 євро (150 000 фунтів стерлінгів) для тих, хто має значний досвід, згідно з даними Британської національної служби кар’єри.

Досвід також суттєво впливає на заробіток — за даними Інституту економічних досліджень ERI (ERI), зарплати пілотів у Європі для тих, хто має понад вісім років досвіду, часто на 60−80 відсотків вищі, ніж для тих, хто має лише 1−3 роки.

Німеччина

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, середній валовий щомісячний заробіток пілотів літаків (без урахування спеціальних виплат) становив 12 566 євро, що становить 150 792 євро на рік.

Медіанний місячний заробіток становить 10 207 євро, або 122 484 євро на рік. У дуже складних ролях медіанний річний заробіток може зрости до 342 072 євро.

За даними ERI, середня валова зарплата пілотів авіакомпаній становить близько 106 000 євро. Зарплати коливаються від 73 785 євро для тих, хто має 1−3 роки досвіду, до 132 117 євро для пілотів з досвідом понад вісім років.

Франція

Згідно з даними INSEE, офіційного статистичного управління Франції, середньомісячна зарплата у 2023 році для «технічних та комерційних бортпровідників та керівників цивільної авіації» — категорії, до якої класифікуються пілоти авіакомпаній — становила 9 300 євро. Це становить 111 600 євро на рік, помножених на 12.

За даними ERI, середня валова зарплата пілотів авіакомпаній становить 87 903 євро, а для тих, хто має більше досвіду, вона зростає до 109 292 євро.

Швеція

Згідно з даними Статистичного управління Швеції, середня місячна зарплата «пілотів літаків та суміжних фахівців» у Швеції у 2023 році становила 6 492 євро (71 200 крон), що становить 77 904 євро на рік. ERI повідомляє, що пілоти авіакомпаній заробляють середню валову зарплату в розмірі 80 822 євро. Зарплати коливаються від 56 125 євро для пілотів початкового рівня до 100 499 євро для пілотів зі стажем роботи понад вісім років.

Західна та Північна Європа

Географічно, як показують наведені вище цифри, країни Західної та Північної Європи пропонують вищі зарплати пілотам авіакомпаній, згідно з ERI. Окрім згаданих вище країн, Бельгія посідає друге місце із середньою зарплатою пілота у розмірі 110 424 євро, а Ірландія — третє місце зі 108 007 євро серед 17 досліджених країн.

Наприклад, ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair заявляє на своєму вебсайті, що капітани можуть заробляти до 155 500 фунтів стерлінгів (майже 180 000 євро) на рік.

Польща

Тут середня зарплата пілотів авіакомпаній залишається близько 50 000 євро.

Тоді як у Чехії вона трохи нижча — 47 974 євро.

Зарплати в Румунії значно нижчі, в середньому 32 299 євро. Однак для пілотів з досвідом роботи понад вісім років заробіток у Румунії може сягати 40 000 євро на рік.

Туристична страховка за кордон за 5 хвилин і поліс у вас на email.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.