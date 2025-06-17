В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду для ветеранів — Finance.ua

В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду для ветеранів Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

У Верховній Раді хочуть вирішити проблему, з якою часто стикаються ветерани: відмови у безкоштовному проїзді та зневажливе ставлення з боку перевізників.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту підтримати в першому читанні законопроєкт № 5651−2 повідомляє Рух «Чесно».

Як працюватиме нова система

Законопроєкт передбачає перехід на електронну систему пільгового проїзду. Кожен пільговик (ветеран, пенсіонер чи людина з інвалідністю) отримає спеціальну картку або додаток на телефон, яким зможе оплачувати поїздки в громадському транспорті.

Гроші за проїзд надходитимуть безпосередньо пільговику, а не перевізнику.

«Щоб отримати ці гроші, людина має себе верифікувати, ЦНАП має перевірити що це пільговик. Так відсікаються люди, які користуються підробними документами, і зменшується кількість тих, які користуються правом на проїзд», — пояснив представник міністерства розвитку громад та територій Олександр Дяченко.

На думку авторів ініціативи, це дозволить:

ефективніше використовувати бюджетні кошти;

зменшити корупційні ризики;

відсіяти тих, хто користується підробленими документами.

У перспективі вся система пільгового проїзду буде автоматизована. Для цього планують встановлювати валідатори або інші системи безготівкової оплати, які можна використовувати через смартфон. Кожна поїздка фіксуватиметься, а зібрані дані дозволять реально оцінити потребу в пільгах і коректно розраховувати бюджети.

Як пояснила перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, новий підхід допоможе уникнути ситуацій, коли ветеранів принижують або взагалі не пускають у транспорт. Перевізник отримає оплату, і неважливо — це ветеран чи звичайний пасажир. А якщо пільговик не скористається коштами, їх повернуть у бюджет.

Водночас Асоціація міст України переживає, що деякі громади не зможуть організувати нову систему через брак ресурсів. Компенсація витрат перевізникам уже лягає на місцеві бюджети без належної підтримки з боку держави.

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Відмітимо, що більше половини українських ветеранів і ветеранoк стикаються з труднощами під час працевлаштування після повернення до цивільного життя. Понад 40% роботодавців заявили, що за рівних умов віддали б перевагу кандидату з ветеранським досвідом. Однак якщо йдеться про нижчий рівень кваліфікації, вибір частіше робиться на користь цивільного претендента.

Водночас президент України підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив важливі зміни до урядових постанов, спрямованих на удосконалення системи соціального захисту ветеранів і ветеранок війни та членів їхніх родин.

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