Як роботодавці реінтегрують ветеранів (дослідження, інфографіка) — Finance.ua

Як роботодавці реінтегрують ветеранів (дослідження, інфографіка) Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Як роботодавці реінтегрують ветеранів (дослідження, інфографіка)

Реінтеграція військових у професійне життя, використання їх досвіду та навичок, є дієвим рішенням проблеми кадрового голоду, який відчуває український бізнес.

Про це йдеться в аналітиці національного дослідження «Барометр ринку праці 2024», яке здійснила компанія GRC.ua.

За останній рік вдвічі побільшало компаній, що наймають ветеранів війни. Якщо наприкінці 2023 року таких компаній було 24%, то у грудні 2024 їх побільшало майже вдвічі — 43%.

Проте подальші дії по підтримці та адаптації працевлаштованих ветеранів здійснюють далеко не всі. Здійснюють заходи підтримки лише 23% опитаних роботодавців, 35% планують такі дії у майбутньому; 42% роботодавців взагалі не опікується цим питанням.

Приймаючи на роботу ветерана війни, роботодавці здебільшого опікуються його здоров’ям, в деяких випадках здійснюють спеціалізовані тренінги з професійного навчання чи перенавчання. Проте майже ніхто не опікується психологічним станом працевлаштованого ветерана та адаптацією його у професійну команду.

Згідно з результатами дослідження:

чверть компаній здійснюють заходи турботи про здоров’я найманих ветеранів,

14% організацій оплачують розширені регулярні перевірки за профілем захворювань,

9% надають оплачують медичне страхування вищого класу,

3% роботодавців здійснюють санаторно-курортне лікування.

кожна десята компанія (13%) організовують інклюзивне робоче місце.

Спеціалізовані тренінгу для професійного навчання, перенавчання здійснюють 18% організацій.

Адаптація ветеранів до професійного життя

Станом на сьогодні розуміють необхідність таких дій та здійснюють заходи цього напрямку лише 28% компаній. Планують таку роботу у третині (31%) опитаних організацій. Не проводиться жодних дій по навчанню керівників та працівників взаємодії з колегами-ветеранами у 42% компаній.

Такі дані були отримані в результаті дослідження, проведеного експертами компанії GRC.ua у вересні-листопаді 2024 року. В опитуванні взяли участь 9343 респонденти.

Це дослідження охопило всі сектори економіки та професійні сфери по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та півострова Крим.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, зареєстрований у Верховній Раді проєкт Закону від 10 січня 2025 року № 12 398 «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на працю ветеранів війни» має на меті врегулювання процесу працевлаштування демобілізованих.

Цим держава стимулює підприємства брати на роботу ветеранів війни та виконувати квоти — 4% робочих місць для середніх та великих підприємств, одне гарантоване робоче місце для підприємств з чисельністю працівників від 8 до 25 осіб.

До речі, якщо вам не вистачає грошей, то отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.