Як роботодавці реінтегрують ветеранів (дослідження, інфографіка) — Finance.ua

Як роботодавці реінтегрують ветеранів (дослідження, інфографіка)
Реінтеграція військових у професійне життя, використання їх досвіду та навичок, є дієвим рішенням проблеми кадрового голоду, який відчуває український бізнес.
Про це йдеться в аналітиці національного дослідження «Барометр ринку праці 2024», яке здійснила компанія GRC.ua.
За останній рік вдвічі побільшало компаній, що наймають ветеранів війни. Якщо наприкінці 2023 року таких компаній було 24%, то у грудні 2024 їх побільшало майже вдвічі — 43%.
Проте подальші дії по підтримці та адаптації працевлаштованих ветеранів здійснюють далеко не всі. Здійснюють заходи підтримки лише 23% опитаних роботодавців, 35% планують такі дії у майбутньому; 42% роботодавців взагалі не опікується цим питанням.
Приймаючи на роботу ветерана війни, роботодавці здебільшого опікуються його здоров’ям, в деяких випадках здійснюють спеціалізовані тренінги з професійного навчання чи перенавчання. Проте майже ніхто не опікується психологічним станом працевлаштованого ветерана та адаптацією його у професійну команду.
Згідно з результатами дослідження:
- чверть компаній здійснюють заходи турботи про здоров’я найманих ветеранів,
- 14% організацій оплачують розширені регулярні перевірки за профілем захворювань,
- 9% надають оплачують медичне страхування вищого класу,
- 3% роботодавців здійснюють санаторно-курортне лікування.
- кожна десята компанія (13%) організовують інклюзивне робоче місце.
Спеціалізовані тренінгу для професійного навчання, перенавчання здійснюють 18% організацій.
Адаптація ветеранів до професійного життя
Станом на сьогодні розуміють необхідність таких дій та здійснюють заходи цього напрямку лише 28% компаній. Планують таку роботу у третині (31%) опитаних організацій. Не проводиться жодних дій по навчанню керівників та працівників взаємодії з колегами-ветеранами у 42% компаній.
Такі дані були отримані в результаті дослідження, проведеного експертами компанії GRC.ua у вересні-листопаді 2024 року. В опитуванні взяли участь 9343 респонденти.
Це дослідження охопило всі сектори економіки та професійні сфери по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та півострова Крим.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, зареєстрований у Верховній Раді проєкт Закону від 10 січня 2025 року № 12 398 «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на працю ветеранів війни» має на меті врегулювання процесу працевлаштування демобілізованих.
- Цим держава стимулює підприємства брати на роботу ветеранів війни та виконувати квоти — 4% робочих місць для середніх та великих підприємств, одне гарантоване робоче місце для підприємств з чисельністю працівників від 8 до 25 осіб.
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