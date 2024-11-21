Ветерани назвали свої основні потреби — Finance.ua

Ветерани назвали свої основні потреби Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

Ветерани назвали свої основні потреби

Серед основних потреб ветеранів та ветеранок — матеріальна підтримка. Водночас 6,5% опитаних респондентів не вистачає навіть на їжу.

Про це свідчать результати шостого онлайн-опитування ветеранів, проводить Український ветеранський фонд.

«Результати шостого онлайн-опитування ветеранів показують, що дедалі більше захисників та захисниць хочуть займатися власною справою: ствердно відповіли на це запитання 68,8% опитаних, а ще 9,4% зазначили, що вже мають власну справу. Аналізуючи отримані відповіді, ми помітили тривожну тенденцію: зростає кількість ветеранів, які відчувають недостатню повагу до них з боку суспільства (58,4%)», — зазначила в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду Ніна Роговець.

Ще у вересні-жовтні минулого року частка ветеранів, які зауважували відсутність поваги до них у суспільстві, становила 44,1%.

Інфографіка: veteranfund.com.ua

Водночас нове опитування свідчить про загострення питання щодо працевлаштування ветеранів: більше як половина опитаних (51,7%) очікують труднощів з працевлаштуванням через нестачу адаптованих робочих місць і програм перекваліфікації.

Читайте також Для ветеранів запровадять особливі умови для ведення бізнесу

«З-поміж своїх основних потреб ветерани та ветеранки визначили матеріальну підтримку — 59,8% опитаних. Ще 12,8% потребують медичної, 8,7% психологічної та 8,6% юридичної підтримки. У порівнянні з нашими попередніми опитуваннями зріс відсоток ветеранів, які вказують на брак поінформованості щодо їхніх проблем та потреб (79,5%)», — розповіла начальниця відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду Анастасія Селянінова.

Інфографіка: veteranfund.com.ua

Фінансовий стан:

варіант «нам не вистачає грошей навіть на їжу» обрали 6,5% опитаних ветеранів та ветеранок;

«нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко» обрали 37%;

«нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати, але цього не вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі як холодильник або телевізор)» — 38,7%;

«ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі (такі як телевізор або холодильник)» — 2%;

«ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо» — 15,8%.

Інфографіка: veteranfund.com.ua

Побільшало ветеранів, які говорять, що держава сьогодні скоріше не виконує свої зобов’язання перед ними — 53% респондентів. Під час минулого опитування так відповіли 44,6% опитаних.

Читайте також Ветеранський бізнес вже створив понад 700 робочих місць

Щодо викликів, які можуть їх очікувати, серед найбільш ймовірних ветерани називають нерозуміння з боку суспільства (59%), проблеми з фізичним здоровʼям (57%), відсутність інклюзивного простору (56%), а також психоемоційну нестабільність (53%).

Нагадаємо, Work.ua провело опитування серед 529 компаній різних галузей та розмірів. 46% опитаних компаній уже мають ветеранів у своїх командах. Найбільший відсоток, де працюють ветерани, показують середній та великий бізнес в таких галузях, як-от будівництво, транспорт, охорона здоров’я.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.