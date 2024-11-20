Роботодавці зможуть вказувати у вакансіях позначку «Перевага ветеранам» — Finance.ua
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Роботодавці зможуть вказувати у вакансіях позначку «Перевага ветеранам»

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Роботодавці зможуть вказувати у вакансіях позначку «Перевага ветеранам»
Роботодавці зможуть вказувати у вакансіях позначку «Перевага ветеранам»
Роботодавці зможуть зазначати у своїх вакансіях позначку «Перевага ветеранам» на Work.ua. Позначка відображається в опублікованих вакансіях.
Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.
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«Це не лише вдячність та повага, а й можливість для ветеранів рівного доступу до працевлаштування та професійного зростання», — сказано в повідомленні.
Що це дає:
  • компанії отримують мотивованих та відповідальних фахівців, готових до викликів і роботи в кризових умовах;
  • ветерани можуть швидше знаходити роботу завдяки фільтру вакансій із пріоритетом для них.
На сайті вже понад 2 200 таких пропозицій, і їхня кількість зростає.
«Ми закликаємо бізнес створювати або редагувати вакансії, додаючи опцію „Надамо перевагу ветеранам“. Це важливий внесок у розвиток суспільства та інтеграцію тих, хто боронив нашу незалежність, у цивільне життя», — додали в міністерстві.
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Нагадаємо, як свідчать дані опитування Work.ua, 46% опитаних компаній уже мають ветеранів у своїх командах. 58% компаній заявили, що вони готові надавати ветеранам перевагу при прийомі на роботу на усі вакансії, якщо кандидат має рівні професійні якості з іншими претендентами. Найбільше компаній готові надавати перевагу ветеранам на робітничі посади.
В Україні запровадять особливі умови для роботи підприємців-ветеранів. Йдеться про ряд преференцій, які дозволять їм простіше запускати і вести власні бізнеси.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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