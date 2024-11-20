Роботодавці зможуть вказувати у вакансіях позначку «Перевага ветеранам» — Finance.ua

Роботодавці зможуть вказувати у вакансіях позначку «Перевага ветеранам» Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

Роботодавці зможуть вказувати у вакансіях позначку «Перевага ветеранам»

Роботодавці зможуть зазначати у своїх вакансіях позначку «Перевага ветеранам» на Work.ua. Позначка відображається в опублікованих вакансіях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Читайте також Шмигаль анонсував запуск застосунку «Ветеран+»

«Це не лише вдячність та повага, а й можливість для ветеранів рівного доступу до працевлаштування та професійного зростання», — сказано в повідомленні.

Що це дає:

компанії отримують мотивованих та відповідальних фахівців, готових до викликів і роботи в кризових умовах;

ветерани можуть швидше знаходити роботу завдяки фільтру вакансій із пріоритетом для них.

На сайті вже понад 2 200 таких пропозицій, і їхня кількість зростає.

«Ми закликаємо бізнес створювати або редагувати вакансії, додаючи опцію „Надамо перевагу ветеранам“. Це важливий внесок у розвиток суспільства та інтеграцію тих, хто боронив нашу незалежність, у цивільне життя», — додали в міністерстві.

Читайте також У яких випадках ветерани можуть не оформлювати автоцивілку на своє авто

Нагадаємо, як свідчать дані опитування Work.ua, 46% опитаних компаній уже мають ветеранів у своїх командах. 58% компаній заявили, що вони готові надавати ветеранам перевагу при прийомі на роботу на усі вакансії, якщо кандидат має рівні професійні якості з іншими претендентами. Найбільше компаній готові надавати перевагу ветеранам на робітничі посади.

В Україні запровадять особливі умови для роботи підприємців-ветеранів. Йдеться про ряд преференцій, які дозволять їм простіше запускати і вести власні бізнеси.

Кредити від ПриватБанку, Таскомбанку, ПУМБу та інших. Все з розглядом умов в одному каталозі:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.