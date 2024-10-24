У яких випадках ветерани можуть не оформлювати автоцивілку на своє авто — Finance.ua

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У яких випадках ветерани можуть не оформлювати автоцивілку на своє авто

Страхування
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У яких випадках ветерани можуть не оформлювати автоцивілку на своє авто
У яких випадках ветерани можуть не оформлювати автоцивілку на своє авто
За загальним правилом, власники автомобілів зобов’язані оформляти поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, так звану автоцивілку. Однак для ветеранів передбачено виняток.
Про це повідомляють юристи Українського ветеранського фонду.

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У Законі України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (стаття 13) зазначено, що від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються:
  • учасники бойових дій;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • особи з інвалідністю I групи, які самостійно керують авто;
  • особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності.
Зверніть увагу, що зазначена пільга є персоналізованою. Це означає, що обійтися без автоцивілки зазначені категорії осіб можуть лише в тому випадку, якщо особисто керують належними їм транспортними засобами.

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Якщо ж автомобілем, що належить ветерану, керуватиме особа без статусу учасника бойових дій, то вона має оформити автоцивілку. Інакше працівники патрульної поліції матимуть право виписати їй штраф, а в разі ДТП оплата збитків постраждалих буде відбуватися за рахунок такого водія.
Належними пільговим категоріям осіб транспортними засобами слід вважати авто, якими вони володіють не тільки на праві власності, а й на будь-якій іншій правовій підставі (договір підряду, оренди тощо). При цьому довіреність на керування автомобілем не є такою підставою.
Для підтвердження права на пільгу ветеранам необхідно мати при собі посвідчення учасника бойових дій та документи, що засвідчують право володіння чи користування авто.

Довідка Finance.ua:

  • навіть найдосвідченіший водій не застрахований від ризику стати учасником ДТП. Тому важливо заздалегідь мати надійний захист від можливих наслідків;
  • якщо виникає ДТП з вашої вини, автоцивілка покриє витрати на відшкодування збитків, заподіяних іншому водієві, його автомобілю чи здоров’ю;
  • основною перевагою автоцивілки є те, що вона захищає ваші фінанси в разі аварії. Так, за полісом ОСЦПВ страхова компанія платить не застрахованому, а потерпілому в ДТП.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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