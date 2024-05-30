Укрзалізниця запускає «гірський шатл» на найближчі вихідні — Finance.ua
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Укрзалізниця запускає «гірський шатл» на найближчі вихідні

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Укрзалізниця запускає «гірський шатл» на найближчі вихідні
Укрзалізниця запускає «гірський шатл» на найближчі вихідні
Укрзалізниця призначає «гірський шатл» зі Львова до Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти і Рахова на найближчі вихідні 1, 2 червня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Поїзд № 816 Львів — Ворохта відправлятиметься зі Львова 31травня та 1 червня о 15:22, Івано-Франківськ 17:39 — 17:43, Яремче 19:10 — 19:14, Татарів-Буковель 19:39 — 19:41, Ворохта 19:52, а 2 червня поїзд продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова наступним розкладом руху: Ворохта 19:52 — 19:56, Ясіня 20:34 — 20:36, Кваси 20:59 — 21:01, Рахів 21:19.
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У зворотному напрямку поїзд № 815 Рахів — Львів відправиться з Рахова 2 червня о 03:48, Кваси 04:07 — 04:09, Ясіня 04:31 — 04:33, Ворохта 05:12 — 05:18, Татарів-Буковель 05:28 — 05:30, Яремче 06:03 — 06:07, Івано-Франківськ 07:50 — 07:55, прибуття у Львів о 10:07, а 1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) аналогічним розкладом руху.
Окрім того, поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин — у дні курсування поїзда до Рахова)
Переглянути розклад руху та придбати квитки ви можете у застосунку Укрзалізниці та на оновленому вебсайті.
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Нагадаємо, Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Як кажуть в УЗ, він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
З початку року «Укрзалізниця» перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні. В компанії очікують влітку на пожвавлення попиту на міжнародні рейси.
«Укрзалізниця» прискорить поїзд з Києва до Варшави з 9 червня. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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