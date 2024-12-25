У яких магазинах можна розрахуватися грошима «Зимової єПідтримки» — Finance.ua

У яких магазинах можна розрахуватися грошима «Зимової єПідтримки» Сьогодні 17:32 — Особисті фінанси

У яких магазинах можна розрахуватися грошима «Зимової єПідтримки»

З 1 грудня стартував процес подачі заявок на отримання державної допомоги в розмірі 1000 гривень у рамках програми «Зимова єПідтримка». Деякі люди вже отримали кошти та обмірковують, як їх витратити. Однак деякі громадяни стикнулися з проблемою: не всі магазини приймають оплату карткою Національний кешбек.

Про це пише «Телеканал 24».

Річ у тім, що магазини, де можна розрахуватись карткою Національного кешбеку, повинні відповідати спеціальним МСС-кодам — цифровим ідентифікаторам торгових точок, що визначають їх вид діяльності.

У яких магазинах можна витрати кошти

Магазини рослин і ландшафтного дизайну. Сюди входять торгові точки з МСС-кодом 0780, що спеціалізуються на:

продажу рослин, добрив та інструментів;

ландшафтному проєктуванні;

догляді за садами, газонами та рослинами.

Будівельні магазини. Підходять магазини з МСС-кодом 1520, де можна придбати будівельні матеріали, інструменти або замовити будівельні послуги.

Проте у мережі «Епіцентр» наразі картку не приймають, але планують підключити систему найближчим часом.

Книгарні та пекарні

Книгарні: магазини, що відповідають МСС-кодам 2741, 5942, 5994 (наприклад, Книгарня Є чи Yakaboo).

Пекарні: торгові точки з МСС-кодом 5462, які реалізують хлібобулочні вироби або працюють на замовлення.

Магазини одягу та побутової хімії

Побутова хімія: засоби для чищення, дезінфекції та догляду з МСС-кодом 2842.

Одяг: магазини з МСС-кодом 5697, які займаються пошиттям, ремонтом або створенням індивідуальних костюмів і виробів.

Як перевірити можливість оплати

Щоб дізнатися, чи приймає магазин картку Національний кешбек, звертайтеся до менеджера або уточнюйте МСС-код торгової точки.

Важливо також розуміти, що перелік магазинів може змінюватися. Тому перед покупкою краще уточнити можливість оплати коштів за програмою «Зимова єПідтримка».

Спрямувати отриману 1000 гривень можна на армію через благодійні фонди, які перетворять донати на дрони, РЕБи чи засоби тактичної медицини для наших воїнів.

Нагадаємо, Міністерство економіки направило банкам роз’яснення щодо реалізації державних програм «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка», наголосивши на недоцільності висування надмірних вимог до розкриття банківських даних.

Телеканал 24 За матеріалами:

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