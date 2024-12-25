У яких магазинах можна розрахуватися грошима «Зимової єПідтримки» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких магазинах можна розрахуватися грошима «Зимової єПідтримки»

Особисті фінанси
53
У яких магазинах можна розрахуватися грошима «Зимової єПідтримки»
У яких магазинах можна розрахуватися грошима «Зимової єПідтримки»
З 1 грудня стартував процес подачі заявок на отримання державної допомоги в розмірі 1000 гривень у рамках програми «Зимова єПідтримка». Деякі люди вже отримали кошти та обмірковують, як їх витратити. Однак деякі громадяни стикнулися з проблемою: не всі магазини приймають оплату карткою Національний кешбек.
Про це пише «Телеканал 24».
Читайте також
Річ у тім, що магазини, де можна розрахуватись карткою Національного кешбеку, повинні відповідати спеціальним МСС-кодам — цифровим ідентифікаторам торгових точок, що визначають їх вид діяльності.

У яких магазинах можна витрати кошти

Магазини рослин і ландшафтного дизайну. Сюди входять торгові точки з МСС-кодом 0780, що спеціалізуються на:
  • продажу рослин, добрив та інструментів;
  • ландшафтному проєктуванні;
  • догляді за садами, газонами та рослинами.
Будівельні магазини. Підходять магазини з МСС-кодом 1520, де можна придбати будівельні матеріали, інструменти або замовити будівельні послуги.
Читайте також
Проте у мережі «Епіцентр» наразі картку не приймають, але планують підключити систему найближчим часом.
Книгарні та пекарні
Книгарні: магазини, що відповідають МСС-кодам 2741, 5942, 5994 (наприклад, Книгарня Є чи Yakaboo).

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Пекарні: торгові точки з МСС-кодом 5462, які реалізують хлібобулочні вироби або працюють на замовлення.
Магазини одягу та побутової хімії
Побутова хімія: засоби для чищення, дезінфекції та догляду з МСС-кодом 2842.
Читайте також
Одяг: магазини з МСС-кодом 5697, які займаються пошиттям, ремонтом або створенням індивідуальних костюмів і виробів.

Як перевірити можливість оплати

Щоб дізнатися, чи приймає магазин картку Національний кешбек, звертайтеся до менеджера або уточнюйте МСС-код торгової точки.
Важливо також розуміти, що перелік магазинів може змінюватися. Тому перед покупкою краще уточнити можливість оплати коштів за програмою «Зимова єПідтримка».
Читайте також
Спрямувати отриману 1000 гривень можна на армію через благодійні фонди, які перетворять донати на дрони, РЕБи чи засоби тактичної медицини для наших воїнів.
Нагадаємо, Міністерство економіки направило банкам роз’яснення щодо реалізації державних програм «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка», наголосивши на недоцільності висування надмірних вимог до розкриття банківських даних.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.