У ПФУ пояснили, як отримати невиплачену допомогу на оплату ЖКП у разі смерті її одержувача — Finance.ua

У ПФУ пояснили, як отримати невиплачену допомогу на оплату ЖКП у разі смерті її одержувача Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

У ПФУ пояснили, як отримати невиплачену допомогу на оплату ЖКП у разі смерті її одержувача

Іншому члену домогосподарства можуть виплатити недоотримані пільги та субсидію у випадку, якщо одержувач помер. Це передбачено законодавством.

Про це повідомили представники Пенсійного фонду України в ефірі телеканала Рада.

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Відповідне питання регулює пункт третій Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого урядовою постановою № 848 від 21.10.1995 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

У відомстві пояснюють, що у разі смерті одержувача субсидії чи пільги, призначено суму допомоги, яку не виплатили, держава повинна перерахувати одному з членів родини.

Що потрібно зробити

Один із родини повинен звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою у звʼязку зі смертю одержувача житлової субсидії. Застерігається, що є чітко визначені рамки, коли це необхідно зробити, адже після завершення терміну можна втратити право на отримання відповідної допомоги.

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Упродовж трьох місяців після смерті одержувача громадянин повинен прийти до ПФУ. Члени сім'ї померлого, на яких також поширювалися пільги, можуть отримати невиплачені кошти на підставі письмового звернення до фонду.

Які документи потрібно додати до заяви про виплату недоотриманої житлової субсидії чи пільги:

копію свідоцтва про смерть отримувача субсидій/пільг;

реквізити банківського рахунку заявника.

У ПФУ після отримання інформації про осіб, яким не була виплачена житлова субсидія у зв’язку зі смертю одержувача, сформують реєстри нових одержувачів допомоги у поточному місяці для виплати у готівковій формі, додавши до них суми невиплаченої субсидії/пільги.

Таким чином, члени домогосподарства, якому призначено допомогу і до складу якого належав померлий, отримають невиплачені житлові субсидії у готівковій формі у наступних періодах.

«Важливо! Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої у зв’язку зі смертю одержувача субсидії або пільги законодавством не передбачена», — наголосили в одному з управлінь Пенсійного Фонду.

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Нагадаємо, у ПФУ повідомляють , що чимало громадян плутають такі поняття як «житлова субсидія» та «пільга на житлово-комунальні послуги» і навіть часто вважають, що це різні назви однієї і тієї ж виплати. Однак різниця є.

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