У чому різниця між трудовим договором та трудовою угодою — Finance.ua

У чому різниця між трудовим договором та трудовою угодою Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

У чому різниця між трудовим договором та трудовою угодою

Трудові відносини Україні регулюються Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами. Одним з ключових документів, що визначає права та обов’язки сторін, є трудовий договір або трудова угода.

Про це повідомляє юрист Дмитро Зал.

Види трудового договору

Трудовий договір — це документ, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу за визначеною трудовою функцією, а роботодавець зобов’язується забезпечити йому належні умови праці, оплату праці, соціальні та інші гарантії.

Існує декілька видів трудових договорів, які класифікуються за різними ознаками.

За строком дії:

безстроковий: укладається на невизначений термін;

укладається на невизначений термін; строковий : укладається на визначений термін, який не може перевищувати 5 років;

: укладається на визначений термін, який не може перевищувати 5 років; визначений: укладається для виконання певної роботи або тимчасового заміщення відсутнього працівника.

За місцем роботи:

укладений на підприємстві: працівник працює на території підприємства;

працівник працює на території підприємства; укладений вдома: працівник виконує роботу вдома.

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За характером роботи:

основний : укладається для виконання основної роботи;

: укладається для виконання основної роботи; сумісний : укладається для виконання роботи на умовах сумісництва;

: укладається для виконання роботи на умовах сумісництва; сезонний: укладається для виконання робіт, пов’язаних з певним сезоном.

Різниця між трудовою угодою та трудовим договором

Трудова (громадянсько-правова) угода — це документ, який регулює відносини між замовником та виконавцем, де виконавець зобов’язується виконати певну роботу (надати послугу), а замовник — оплатити цю роботу.

Основні відмінності між цими двома документами полягають в наступному.

Правове регулювання:

договір регулюється трудовим законодавством;

угода регулюється цивільним законодавством.

Субординація:

договір передбачає підпорядкування працівника внутрішньому трудовому розпорядку роботодавця;

угода не передбачає підпорядкування, виконавець самостійно організовує свою роботу.

Характер відносин:

договір оформляє трудові відносини, де працівник інтегрований у виробничий процес роботодавця;

угода передбачає надання послуг або виконання конкретного завдання без інтеграції у виробничий процес.

Гарантії та пільги:

договір забезпечує працівникові соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством (відпустки, лікарняні, пенсійні внески тощо);

угода таких гарантій не надає, сторони самостійно визначають умови виконання і оплати роботи.

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Відповідальність за результат:

договір спрямований на процес роботи, де працівник виконує свої обов’язки в межах встановленого робочого часу;

угода акцентується на кінцевому результаті виконаної роботи або наданої послуги.

Нагадаємо, досить частими бувають ситуації, коли роботодавці затримують або й взагалі не виплачують заробітну плату.

Працівник може звернутися до Державної служби з питань праці, подати позов до суду про стягнення заборгованої заробітної плати, а також профспілка може допомогти у вирішенні питання з роботодавцем й надати юридичну консультацію.

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