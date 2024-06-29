У чому різниця між трудовим договором та трудовою угодою — Finance.ua

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У чому різниця між трудовим договором та трудовою угодою

Особисті фінанси
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У чому різниця між трудовим договором та трудовою угодою
У чому різниця між трудовим договором та трудовою угодою
Трудові відносини Україні регулюються Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами. Одним з ключових документів, що визначає права та обов’язки сторін, є трудовий договір або трудова угода.
Про це повідомляє юрист Дмитро Зал.

Види трудового договору

Трудовий договір — це документ, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу за визначеною трудовою функцією, а роботодавець зобов’язується забезпечити йому належні умови праці, оплату праці, соціальні та інші гарантії.
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Існує декілька видів трудових договорів, які класифікуються за різними ознаками.
За строком дії:
  • безстроковий: укладається на невизначений термін;
  • строковий: укладається на визначений термін, який не може перевищувати 5 років;
  • визначений: укладається для виконання певної роботи або тимчасового заміщення відсутнього працівника.
За місцем роботи:
  • укладений на підприємстві: працівник працює на території підприємства;
  • укладений вдома: працівник виконує роботу вдома.
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За характером роботи:
  • основний: укладається для виконання основної роботи;
  • сумісний: укладається для виконання роботи на умовах сумісництва;
  • сезонний: укладається для виконання робіт, пов’язаних з певним сезоном.

Різниця між трудовою угодою та трудовим договором

Трудова (громадянсько-правова) угода — це документ, який регулює відносини між замовником та виконавцем, де виконавець зобов’язується виконати певну роботу (надати послугу), а замовник — оплатити цю роботу.
Основні відмінності між цими двома документами полягають в наступному.
Правове регулювання:
  • договір регулюється трудовим законодавством;
  • угода регулюється цивільним законодавством.
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Субординація:
  • договір передбачає підпорядкування працівника внутрішньому трудовому розпорядку роботодавця;
  • угода не передбачає підпорядкування, виконавець самостійно організовує свою роботу.
Характер відносин:
  • договір оформляє трудові відносини, де працівник інтегрований у виробничий процес роботодавця;
  • угода передбачає надання послуг або виконання конкретного завдання без інтеграції у виробничий процес.
Гарантії та пільги:
  • договір забезпечує працівникові соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством (відпустки, лікарняні, пенсійні внески тощо);
  • угода таких гарантій не надає, сторони самостійно визначають умови виконання і оплати роботи.
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Відповідальність за результат:
  • договір спрямований на процес роботи, де працівник виконує свої обов’язки в межах встановленого робочого часу;
  • угода акцентується на кінцевому результаті виконаної роботи або наданої послуги.
Нагадаємо, досить частими бувають ситуації, коли роботодавці затримують або й взагалі не виплачують заробітну плату.
Працівник може звернутися до Державної служби з питань праці, подати позов до суду про стягнення заборгованої заробітної плати, а також профспілка може допомогти у вирішенні питання з роботодавцем й надати юридичну консультацію.
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За матеріалами:
Finance.ua
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