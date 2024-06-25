Прогрес під загрозою: чому ШІ може припинити роботу до 2026 року — Finance.ua

Прогрес під загрозою: чому ШІ може припинити роботу до 2026 року Сьогодні 22:29 — Технології&Авто

Прогрес під загрозою: чому ШІ може припинити роботу до 2026 року

Нове дослідження показує, що системи штучного інтелекту можуть вичерпати всі безкоштовні ресурси знань в інтернеті вже до 2026 року. Це викликає серйозні побоювання щодо майбутнього розвитку ШІ-технологій.

Моделі ШІ, такі як GPT-4 та Claude 3 Opus, використовують трильйони слів з інтернету для навчання. Прогнози вказують на те, що запаси загальнодоступних даних можуть бути вичерпані в період з 2026 до 2032 року. Для подальшого покращення моделей, технологічним компаніям доведеться шукати нові джерела даних. Це може включати створення синтетичних даних, використання менш якісних джерел або звернення до приватних даних, що зберігаються на серверах, де знаходяться повідомлення та електронні листи.

Без нових даних прогрес в області ШІ може сповільнитися. Недолік або низька якість даних призводить до помилкових результатів нейромережі. Наприклад, Google’s Gemini AI пропонував користувачам додавати клей на піцу або їсти каміння, використовуючи дані з Reddit та сатиричного сайту The Onion.

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Для оцінки обсягу доступного тексту в інтернеті дослідники використовували індекс Google, розрахувавши, що існує близько 250 мільярдів веб-сторінок, кожна з яких містить 7000 байтів тексту. Прогнози показали, що високоякісна інформація вичерпається до 2032, а низькоякісні дані будуть використані до 2050 року. Зображення також буде вичерпано до 2060 року.

Крім дефіциту даних, існують інші виклики для розвитку ШІ. Наприклад, пошук у Google, що підтримується ChatGPT, споживає майже вдесятеро більше електроенергії, ніж традиційний пошук. Це спонукає технологічні компанії розвивати стартапи з ядерного синтезу для задоволення потреб центрів обробки даних, хоча цей метод генерації енергії поки що далекий від реалізації.

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