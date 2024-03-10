Три відомства, які очолили антирейтинг за якістю відкритих даних в Україні - дослідження — Finance.ua

Три відомства, які очолили антирейтинг за якістю відкритих даних в Україні - дослідження Сьогодні 22:31 — Фондовий ринок

Три відомства, які очолили антирейтинг за якістю відкритих даних в Україні - дослідження, freepik.com

Наразі в Україні тільки 42% складає Індекс якості відкритих даних — показник, що відбиває принципи відкритих даних, гарантовані законом: відкритість за замовчуванням, оперативність та чіткість, доступність і використання та порівнюваність.

Дані державних реєстрів, що за законом мають бути публічними, все ще залишаються напіввідкритими.

Найбільш сумлінно дані публікують:

Верховна Рада;

Державна судова адміністрація;

Міністерство юстиції;

Міністерство внутрішніх справ.

Антирейтинг очолили Податкова, Мінекономіки та МОЗ.

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Відкриті дані в Україні відповідають міжнародним вимогам менше, ніж на половину. На сьогодні Індекс якості відкритих даних становить 42,37%. До порівняння, у другій половині 2023 року показник Індексу складав 37,11%.

Що на це вплинуло

Як пише Опендатабот, початок повномасштабного вторгнення відкинув Україну на 6 років назад у питаннях прозорості та доступності публічної інформації, адже у перші дні держава закрила реєстри, аби захистити інформацію від ворога.

Після певної перерви деякі держоргани почали публікувати набори, як й до великої війни. Однак це не допомогло сягнути Індексу відкритих даних в Україні показників до початку великої війни.

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В Опендатабот нагадують, що на початок 2022 року показник Індексу складав 57,6%.

Що вплинуло на покращення якості даних та зростання показнику Індексу

На це вплинула публікація таких державних даних:

Верховна Рада України — інформація про народних депутатів, їх активність та майновий стан;

ДСА — Єдиний державний реєстр судових рішень;

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України — Реєстр будівельної діяльності;

Фонд державного майна — Реєстр корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств;

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей — Реєстр грального бізнесу.

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Водночас деякі набори даних перестали оновлюватись та взагалі були закриті:

ДСА: реквізити для сплати судового збору;

Пенсійний фонд України: дані про платників, що мають заборгованість із платежів до Пенсійного фонду;

Укрпатент: Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Натомість найбільш закритими, попри вимоги 835 Постанови Кабміну, залишаються:

Державна податкова служба;

Міністерство охорони здоровʼя;

Міністерство економіки.

«За два роки від початку повномасштабної війни держава все ще не створила прозорі та зрозумілі правила роботи для відкритих даних. Закриття інформації як тимчасова міра, яка мала б захищати інформацію від ворога, наразі фактично створює можливості для махінацій та не дає можливості розвиватися економіці країни», — коментує керівник Опендатаботу Олексій Іванкін.

Він резюмує, що за рік досягли прогресу у боротьбі за відкритість даних — наприклад, із вагомим суспільним резонансом було поновлено публікацію Реєстру корупціонерів та декларацій чиновників. Проте серед найбільш важливих реєстрів для бізнесу залишаються закритими податкові борги, ПДВ та єдиний податок.

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