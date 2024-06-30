Тренди українського ринку праці: що впливатиме на найм найближчим часом — Finance.ua

Тренди українського ринку праці: що впливатиме на найм найближчим часом Сьогодні 10:13

Тренди українського ринку праці: що впливатиме на найм найближчим часом

Наразі ключовим трендом на українському ринку праці є дефіцит кадрів. Поки що ми немає достатніх передумов для ефективного подолання кадрового голоду. Ба більше, конкуренція за людей лише зростатиме, а передусім — за кваліфіковані кадри.

Про це повідомляє кадровий портал Work.ua.

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Зазначається, що цьогорічне літо не буде «низьким сезоном» у наймі, як це буває зазвичай.

Дослідження Work.ua показують, що кількість пропозицій роботи лише зростає, зокрема і для рекрутерів. Тож компанії готуються посилювати свої команди.

Шукачі прагнуть гнучкості й балансу. За даними порталу, роботодавці, які пропонують дистанційну роботу, отримують у 5 разів більше відгуків за середні показники на ринку.

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Ментальне здоровʼя працівників — один із найбільших викликів у 2024 році. Цей тренд є глобальним — міжнародні дослідження показують, що люди в усьому світі переймаються через своє майбутнє.

Чого коштують лише багатотисячні скорочення штатів у техногігантах. В Україні, очевидно, цей тренд є в рази актуальнішим через контекст повномасштабного вторгнення.

Інклюзивне суспільство без упереджень. Аналітики порталу пишуть, що корпоративна культура мусить бути алаптованою до повернення ветеранів, до потреб людей з інвалідністю.

Необхідно зруйнувати у своїй голові стереотипи про «жіночу й чоловічу» роботу, упередження щодо людей певного віку тощо.

Дефіцит кадрів змушує компанії сфокусуватися не лише на наймі, а й на утриманні співробітників. Адже, як показували опитування Work.ua, на початку 2024 року лише 17% респондентів точно планували залишитися в тій компанії, де працювали на той момент.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн;

за підрахунками Міністерства соціальної політики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році складе 9639 грн (у цінах квітня 2024 року цей показник склав 8611 грн);



середня заробітна плата брутто (до вирахування податків) на підприємствах у Польщі в травні зросла до 8000 злотих (80,5 тисячі гривень), що на 11,4% більше, ніж у травні минулого року. У той час як в Україні середня зарплата складає 18 903 грн.



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