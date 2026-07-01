ТОП-20 найзатребуваніших посад в Україні у 2026 році
20 найзатребуваніших посад за кількістю вакансій
1. Продавець-консультант
- Зарплата і конкуренція: 23 500 грн (нижче середньої), конкуренція середня
- Галузь: ритейл, гуртові постачальники, бренди одягу й текстилю, HoReCa, автобізнес
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 5 вакансій досвід роботи не вимагається
2. Менеджер із продажу
- Зарплата і конкуренція: 37 500 грн (вище середньої), конкуренція висока
- Галузь: торговельні мережі й гуртові постачальники, автобізнес і автосервіси, легка промисловість
- Дистанційка: рідко, 1 з 5 вакансій віддалена
- Чи можна працювати без досвіду: так, у кожній третій вакансії досвід роботи не вимагається
3. Водій
- Зарплата і конкуренція: 37 500 грн (вище середньої), конкуренція низька
- Галузь: гуртові постачальники, ритейл, Сили оборони, логістичні компанії, харчові виробництва
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у кожній третій вакансії досвід роботи не вимагається
4. Комірник
- Зарплата і конкуренція: 28 800 грн (нижче середньої), конкуренція середня
- Галузь: торговельні мережі й гуртові постачальники, логістичні компанії, харчові виробництва, бренди одягу й текстилю
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 2 із 3 вакансій досвід роботи не вимагається
5. Кухар
- Зарплата і конкуренція: 32 000 грн (вище середньої), конкуренція дуже низька
- Галузь: HoReCa, Сили оборони, торговельні мережі, харчові виробництва, освітні установи
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у половині вакансій досвід роботи не вимагається
6. Касир
- Зарплата і конкуренція: 22 800 грн (нижче середньої), конкуренція середня
- Галузь: ритейл, банки, HoReCa
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 3 із 4 вакансій досвід роботи не вимагається
7. Бухгалтер
- Зарплата і конкуренція: 30 000 грн (як середня в Україні), конкуренція середня
- Галузь: торговельні мережі й гуртові постачальники, бухгалтерські та аудиторські компанії, Сили оборони, HoReCa
- Дистанційка: украй рідко, лише 5% вакансій дистанційні
- Чи можна працювати без досвіду: так, але складно, бо лише у 1 з 10 вакансій досвід роботи не вимагається
8. Вантажник
- Зарплата і конкуренція: 27 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька
- Галузь: будівельні й деревообробні компанії, гуртові постачальники, ритейл, логістика, харчове виробництво
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 8 із 10 вакансій досвід роботи не вимагається
9. Менеджер з роботи з клієнтами
- Зарплата і конкуренція: 33 900 грн (вище середньої), конкуренція висока
- Галузь: банки, гуртові постачальники, IT-компанії, маркетингові й PR-агенції, торговельні мережі
- Дистанційка: рідко, 1 з 5 вакансій віддалена
- Чи можна працювати без досвіду: так, у половині вакансій досвід роботи не вимагається
10. Адміністратор
- Зарплата і конкуренція: 25 000 грн (нижче середньої), конкуренція висока
- Галузь: HoReCa, салони краси й фітнес-центри, медзаклади та аптеки, освітні установи, ритейл
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у третині вакансій досвід роботи не вимагається
11. Бариста / бармен
- Зарплата і конкуренція: 24 000 грн (нижче середньої), конкуренція середня
- Галузь: HoReCa, салони краси й фітнес-центри, сервісні компанії, ритейл, харчове виробництво
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у половині вакансій досвід роботи не вимагається
12. Прибиральник
- Зарплата і конкуренція: 16 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька
- Галузь: HoReCa, торговельні мережі, сервісні компанії, освітні установи, медзаклади й аптеки
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 5 вакансій досвід роботи не вимагається
13. Медична сестра
- Зарплата і конкуренція: 21 000 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька
- Галузь: медзаклади й аптеки, Сили оборони, освітні установи
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у половині вакансій досвід роботи не вимагається
14. Різноробочий
- Зарплата і конкуренція: 27 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька
- Галузь: будівельні й деревообробні компанії, архітектурні бюро, харчові виробництва, гуртові постачальники, metallurgic підприємства
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 5 вакансій досвід роботи не вимагається
15. Офіс-менеджер
- Зарплата і конкуренція: 27 500 грн (нижче середньої), конкуренція висока
- Галузь: гуртові постачальники, HR-компанії, будівельні й архітектурні бюро, торговельні мережі
- Дистанційка: рідко, 1 з 10 вакансій віддалена
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 10 вакансій досвід роботи не вимагається
16. Торговий представник
- Зарплата і конкуренція: 40 000 грн (вище середньої), конкуренція середня
- Галузь: гуртові постачальники, харчові виробництва, торговельні мережі, легка промисловість
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 10 вакансій досвід роботи не вимагається
17. Провізор
- Зарплата і конкуренція: 25 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька
- Галузь: медзаклади й аптеки, Сили оборони, торговельні мережі, фармвиробники
18. Електрик
- Зарплата і конкуренція: 32 500 грн (вище середньої), конкуренція дуже низька
- Галузь: будівельні й енергетичні компанії, машинобудівні підприємства, Сили оборони, харчові виробництва
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 10 вакансій досвід роботи не вимагається
19. Офіціант
- Зарплата і конкуренція: 28 000 грн (нижче середньої), конкуренція середня
- Галузь: HoReCa, сервісні компанії, торговельні мережі
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 3 із 5 вакансій досвід роботи не вимагається
20. Охоронець
- Зарплата і конкуренція: 20 000 грн (нижче середньої), конкуренція середня
- Галузь: охоронні компанії, торговельні мережі, HoReCa, гуртові постачальники, компанії з нерухомості
- Дистанційка: ні
- Чи можна працювати без досвіду: так, у 9 із 10 вакансій досвід роботи не вимагається
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