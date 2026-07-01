ТОП-20 найзатребуваніших посад в Україні у 2026 році Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Професія продавця очолює рейтинг найбільш затребуваних

На українському ринку праці зареєстровано понад 9 000 різних професій, проте попит роботодавців концентрується навколо обмеженого кола посад. Близько третини всіх вакансій на Work.ua припадає лише на 20 найпопулярніших спеціальностей. Розповідаємо про цю двадцятку детальніше.

Якщо узагальнити, то лідером за кількістю вакансій залишається продавець-консультант. Також у першу п’ятірку входять менеджери з продажу, водії, комірники та кухарі.

Найвищий дохід пропонують торговим представникам, менеджерам з продажу та водіям. Також більшість затребуваних позицій доступні для кандидатів без попереднього досвіду.

Дистанційний формат роботи у цих сферах є рідкістю, а найвища конкуренція серед шукачів фіксується на посади адміністраторів та менеджерів.

20 найзатребуваніших посад за кількістю вакансій

1. Продавець-консультант

Допомагає покупцям із вибором товарів, займається викладкою продукції, працює з касою та забезпечує продажі в торгових точках.

Зарплата і конкуренція: 23 500 грн (нижче середньої), конкуренція середня

23 500 грн (нижче середньої), конкуренція середня Галузь: ритейл, гуртові постачальники, бренди одягу й текстилю, HoReCa, автобізнес

ритейл, гуртові постачальники, бренди одягу й текстилю, HoReCa, автобізнес Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 5 вакансій досвід роботи не вимагається

2. Менеджер із продажу

Шукає нових клієнтів, проводить презентації продуктів чи послуг, веде переговори та конвертує інтерес покупців у реальні угоди.

Зарплата і конкуренція: 37 500 грн (вище середньої), конкуренція висока

37 500 грн (вище середньої), конкуренція висока Галузь: торговельні мережі й гуртові постачальники, автобізнес і автосервіси, легка промисловість

торговельні мережі й гуртові постачальники, автобізнес і автосервіси, легка промисловість Дистанційка: рідко, 1 з 5 вакансій віддалена

рідко, 1 з 5 вакансій віддалена Чи можна працювати без досвіду: так, у кожній третій вакансії досвід роботи не вимагається

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3. Водій

Займається перевезенням людей, вантажів, документації або обладнання, забезпечуючи безпечну та вчасну доставку за маршрутом.

Зарплата і конкуренція: 37 500 грн (вище середньої), конкуренція низька

37 500 грн (вище середньої), конкуренція низька Галузь: гуртові постачальники, ритейл, Сили оборони, логістичні компанії, харчові виробництва

гуртові постачальники, ритейл, Сили оборони, логістичні компанії, харчові виробництва Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у кожній третій вакансії досвід роботи не вимагається

4. Комірник

Контролює процеси приймання, розміщення, обліку, зберігання та видачі матеріальних цінностей чи товарів на складі.

Зарплата і конкуренція: 28 800 грн (нижче середньої), конкуренція середня

28 800 грн (нижче середньої), конкуренція середня Галузь: торговельні мережі й гуртові постачальники, логістичні компанії, харчові виробництва, бренди одягу й текстилю

торговельні мережі й гуртові постачальники, логістичні компанії, харчові виробництва, бренди одягу й текстилю Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у 2 із 3 вакансій досвід роботи не вимагається

5. Кухар

Готує страви за встановленими технологічними картами або меню, відповідає за смакові якості, швидкість видачі та чистоту на кухні.

Зарплата і конкуренція: 32 000 грн (вище середньої), конкуренція дуже низька

32 000 грн (вище середньої), конкуренція дуже низька Галузь: HoReCa, Сили оборони, торговельні мережі, харчові виробництва, освітні установи

HoReCa, Сили оборони, торговельні мережі, харчові виробництва, освітні установи Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у половині вакансій досвід роботи не вимагається

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6. Касир

Проводить безготівкові та готівкові розрахунки з покупцями, працює з касовим апаратом та терміналами.

Зарплата і конкуренція: 22 800 грн (нижче середньої), конкуренція середня

22 800 грн (нижче середньої), конкуренція середня Галузь: ритейл, банки, HoReCa

ритейл, банки, HoReCa Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у 3 із 4 вакансій досвід роботи не вимагається

7. Бухгалтер

Веде фінансовий та податковий облік організації, оформлює первинну документацію, здійснює платежі та готує звітність.

Зарплата і конкуренція: 30 000 грн (як середня в Україні), конкуренція середня

30 000 грн (як середня в Україні), конкуренція середня Галузь: торговельні мережі й гуртові постачальники, бухгалтерські та аудиторські компанії, Сили оборони, HoReCa

торговельні мережі й гуртові постачальники, бухгалтерські та аудиторські компанії, Сили оборони, HoReCa Дистанційка: украй рідко, лише 5% вакансій дистанційні

украй рідко, лише 5% вакансій дистанційні Чи можна працювати без досвіду: так, але складно, бо лише у 1 з 10 вакансій досвід роботи не вимагається

8. Вантажник

Виконує фізичні роботи з переміщення, завантаження та розвантаження товарів, обладнання або сировини на об’єктах компанії.

Зарплата і конкуренція: 27 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька

27 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька Галузь: будівельні й деревообробні компанії, гуртові постачальники, ритейл, логістика, харчове виробництво

будівельні й деревообробні компанії, гуртові постачальники, ритейл, логістика, харчове виробництво Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у 8 із 10 вакансій досвід роботи не вимагається

9. Менеджер з роботи з клієнтами

Супроводжує клієнтів після здійснення першої покупки, консультує, допомагає розв’язувати поточні питання та підтримує довгостроковий зв’язок.

Зарплата і конкуренція: 33 900 грн (вище середньої), конкуренція висока

33 900 грн (вище середньої), конкуренція висока Галузь: банки, гуртові постачальники, IT-компанії, маркетингові й PR-агенції, торговельні мережі

банки, гуртові постачальники, IT-компанії, маркетингові й PR-агенції, торговельні мережі Дистанційка: рідко, 1 з 5 вакансій віддалена

рідко, 1 з 5 вакансій віддалена Чи можна працювати без досвіду: так, у половині вакансій досвід роботи не вимагається

10. Адміністратор

Організовує щоденну життєдіяльність закладу чи офісу, зустрічає відвідувачів, приймає запити та координує роботу персоналу.

Зарплата і конкуренція: 25 000 грн (нижче середньої), конкуренція висока

25 000 грн (нижче середньої), конкуренція висока Галузь: HoReCa, салони краси й фітнес-центри, медзаклади та аптеки, освітні установи, ритейл

HoReCa, салони краси й фітнес-центри, медзаклади та аптеки, освітні установи, ритейл Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у третині вакансій досвід роботи не вимагається

11. Бариста / бармен

Займається приготуванням кавових, алкогольних та безалкогольних напоїв, обслуговує гостей за стійкою та розраховує їх.

Зарплата і конкуренція: 24 000 грн (нижче середньої), конкуренція середня

24 000 грн (нижче середньої), конкуренція середня Галузь: HoReCa, салони краси й фітнес-центри, сервісні компанії, ритейл, харчове виробництво

HoReCa, салони краси й фітнес-центри, сервісні компанії, ритейл, харчове виробництво Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у половині вакансій досвід роботи не вимагається

12. Прибиральник

Підтримує належний санітарний стан і чистоту в офісних, торгових, виробничих чи складських приміщеннях.

Зарплата і конкуренція: 16 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька

16 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька Галузь: HoReCa, торговельні мережі, сервісні компанії, освітні установи, медзаклади й аптеки

HoReCa, торговельні мережі, сервісні компанії, освітні установи, медзаклади й аптеки Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 5 вакансій досвід роботи не вимагається

13. Медична сестра

Асистує лікарям, виконує призначені медичні процедури та маніпуляції, забезпечує догляд за пацієнтами.

Зарплата і конкуренція: 21 000 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька

21 000 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька Галузь: медзаклади й аптеки, Сили оборони, освітні установи

медзаклади й аптеки, Сили оборони, освітні установи Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у половині вакансій досвід роботи не вимагається

14. Різноробочий

Виконує допоміжні, технічні або різноманітні підсобні фізичні завдання на виробничих майданчиках, будівництвах чи складах.

Зарплата і конкуренція: 27 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька

27 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька Галузь: будівельні й деревообробні компанії, архітектурні бюро, харчові виробництва, гуртові постачальники, metallurgic підприємства

будівельні й деревообробні компанії, архітектурні бюро, харчові виробництва, гуртові постачальники, metallurgic підприємства Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 5 вакансій досвід роботи не вимагається

15. Офіс-менеджер

Забезпечує повноцінне функціонування офісу, веде документообіг, замовляє необхідні матеріали та координує роботу підрядників.

Зарплата і конкуренція: 27 500 грн (нижче середньої), конкуренція висока

27 500 грн (нижче середньої), конкуренція висока Галузь: гуртові постачальники, HR-компанії, будівельні й архітектурні бюро, торговельні мережі

гуртові постачальники, HR-компанії, будівельні й архітектурні бюро, торговельні мережі Дистанційка: рідко, 1 з 10 вакансій віддалена

рідко, 1 з 10 вакансій віддалена Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 10 вакансій досвід роботи не вимагається

16. Торговий представник

Розвиває дистрибуцію товарів компанії в торгових точках, проводить переговори про постачання та контролює викладку продукції.

Зарплата і конкуренція: 40 000 грн (вище середньої), конкуренція середня

40 000 грн (вище середньої), конкуренція середня Галузь: гуртові постачальники, харчові виробництва, торговельні мережі, легка промисловість

гуртові постачальники, харчові виробництва, торговельні мережі, легка промисловість Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 10 вакансій досвід роботи не вимагається

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17. Провізор

Консультує відвідувачів аптек щодо медикаментів, відпускає лікарські засоби та веде облік товарів медичного призначення.

Зарплата і конкуренція: 25 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька

25 500 грн (нижче середньої), конкуренція дуже низька Галузь: медзаклади й аптеки, Сили оборони, торговельні мережі, фармвиробники

Дистанційка: ні. Чи можна працювати без досвіду: так, у 3 із 5 вакансій досвід роботи не вимагається

18. Електрик

Здійснює монтаж, профілактичне обслуговування та поточний ремонт електричних мереж та різноманітного електрообладнання.

Зарплата і конкуренція: 32 500 грн (вище середньої), конкуренція дуже низька

32 500 грн (вище середньої), конкуренція дуже низька Галузь: будівельні й енергетичні компанії, машинобудівні підприємства, Сили оборони, харчові виробництва

будівельні й енергетичні компанії, машинобудівні підприємства, Сили оборони, харчові виробництва Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у 4 із 10 вакансій досвід роботи не вимагається

19. Офіціант

Приймає замовлення у відвідувачів закладів харчування, забезпечує високий рівень сервісу, виносить страви та напої.

Зарплата і конкуренція: 28 000 грн (нижче середньої), конкуренція середня

28 000 грн (нижче середньої), конкуренція середня Галузь: HoReCa, сервісні компанії, торговельні мережі

HoReCa, сервісні компанії, торговельні мережі Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у 3 із 5 вакансій досвід роботи не вимагається

20. Охоронець

Відповідає за безпеку на території об’єкта, охороняє майно, контролює пропускний режим та запобігає правопорушенням.

Зарплата і конкуренція: 20 000 грн (нижче середньої), конкуренція середня

20 000 грн (нижче середньої), конкуренція середня Галузь: охоронні компанії, торговельні мережі, HoReCa, гуртові постачальники, компанії з нерухомості

охоронні компанії, торговельні мережі, HoReCa, гуртові постачальники, компанії з нерухомості Дистанційка: ні

ні Чи можна працювати без досвіду: так, у 9 із 10 вакансій досвід роботи не вимагається

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