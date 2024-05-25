Система Tax free: хто і як може повернути частину коштів за купівлю товарів у країнах ЄС — Finance.ua

Система Tax free: хто і як може повернути частину коштів за купівлю товарів у країнах ЄС Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Система Tax free: хто і як може повернути частину коштів за купівлю товарів у країнах ЄС, Фото: freepik

Українці, які здійснили покупки в країнах ЄС, можуть повернути назад до 25% витрачених коштів.

Як працює система Tax Free та хто може скористатися послугою, пише visitukraine.today.

Що таке система Tax Free

Система Tax Free надає змогу туристам отримати частину податку на додану вартість, сплаченого за покупку товарів у інших країнах.

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Економія залежить від ставки ПДВ, яка зазвичай становить від 4% до 25%.

Наприклад, якщо ви придбаєте в Німеччині товар на 1000 євро, ви зможете отримати повернення до 19% цієї суми, що складе до 190 євро. Ставки ПДВ можна перевірити на сайті глобальних операторів Tax Free.

Згідно з європейським податковим законодавством, ПДВ застосовується всередині країни, але не застосовується при експорті товарів за межі країни.

Тому для отримання повернення податку необхідно, щоб товар перетнув кордон протягом певного періоду після його придбання.

Хто не може скористатися Tax free

Tax free стосується лише нерезидентів країн. Не мають права користуватися послугою наступні групи осіб:

біженці;

працевлаштовані за кордоном;



люди, що мають посвідку на постійне проживання.



Які товари підлягають відшкодуванню за системою Tax Free

Система Tax Free застосовується до товарів особистого користування, які можна ввезти в багажі (одяг, декор, косметика, техніка і т. д.), за винятком пального.

Однак не варто зловживати цією послугою, оскільки часті покупки можуть призвести до відмови у видачі документів для повернення податку.

Мінімальна сума чека для отримання Tax Free встановлюється магазинами і зазвичай становить від 50 євро у Німеччині до 100 євро у Франції.

Такі обмеження дозволяють покупцям ефективно скористатися цією послугою, забезпечуючи достатню суму покупок для повернення податку, але уникаючи надмірних операцій, які можуть стати причиною відмови у видачі документів.

Як скористатися послугою Tax Free

Система Tax Free підходить для наступних випадків:

1. Покупка товарів. Магазини, що підтримують систему Tax Free, зазвичай мають відповідні наліпки на вітрині. Якщо логотипу немає, краще уточнити цей момент у продавців. На касі обовязково оформіть чек для повернення ПДВ.

2. Заповнення форми. У спеціальній формі необхідно вказати вашу адресу та паспортні дані.

3. Збереження чеків. Не можна використовувати придбані товари до перетину кордону, адже митна служба має перевірити їх стан. Також не забудьте зберегти всі чеки.

4. Валідація. Перед виїздом з країни покажіть покупки, паспорт та форму tax free на митниці для отримання печатки, що підтверджує вивезення товарів за кордон.

Звертаємо увагу: документ на відшкодування податку виписується на ім'я однієї конкретної особи. Тому, якщо ви плануєте об'єднувати покупки з кимось, потрібно також подумати про розподіл коштів.

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Як отримати відшкодування коштів за системою Tax Free

Є два варіанти повернення частини коштів через систему Tax Free:

отримання у тому ж магазині. Цей спосіб забезпечує повернення 100% ПДВ, оскільки магазин самостійно оформлює документ Tax Free, не залучаючи третіх осіб. Клієнт може отримати гроші безпосередньо в магазині при наступному візиті. Щоб скористатися цим способом, спочатку необхідно перетнути кордон, а потім повернутися до країни покупки і пред’явити підтверджений документ Tax Free в магазині. Важливо дотриматися певного проміжку часу;

Цей спосіб забезпечує повернення 100% ПДВ, оскільки магазин самостійно оформлює документ Tax Free, не залучаючи третіх осіб. Клієнт може отримати гроші безпосередньо в магазині при наступному візиті. Щоб скористатися цим способом, спочатку необхідно перетнути кордон, а потім повернутися до країни покупки і пред’явити підтверджений документ Tax Free в магазині. Важливо дотриматися певного проміжку часу; отримання коштів через спеціальні пункти обслуговування. Такі пункти розташовані на кордоні та в аеропортах. Вони обслуговують відомих операторів: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free. Посередники беруть комісію за свої послуги. Однак цей спосіб є зручним тим, що ви можете вибрати, як отримати гроші: готівкою або на картку. Усе це можна зробити на місці у зручний для вас час.



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