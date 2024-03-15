Гетманцев назвав суму попередженого схемного ПДВ у цьому році — Finance.ua

Гетманцев назвав суму попередженого схемного ПДВ у цьому році Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

Гетманцев назвав суму попередженого схемного ПДВ у цьому році

За січень-лютий цього року загалом було заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію.

6,2 млрд грн. Як написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram, сума попередженого схемного ПДВ складає

«Адептам церкви неефективності блокування податкових накладних, „бо 90% все одно розблоковується“, зранку в пʼятницю буде цікаво дізнатися, що за січень-лютий цього року загалом було заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію», — сказано в повідомленні.

Із заблокованих накладних були розблоковано 34,5%, з яких:

78,2% розблоковано за рішенням комісій;

17,5% автоматично розблоковано після виведення платників з ризиків;

4,3% автоматично після реєстрації таблиць.

«Загальна сума упередженого схемного ПДВ складає 6,2 млрд грн, або півтори повністю оснащені всім необхідним бригади ЗСУ», — підсумував Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

за даними Опендатабот, минулого року податок на додану вартість склав п’яту частину від усіх доходів до держбюджету. Усі платники ПДВ можуть отримати відшкодування цього податку. Однак у 2023 році Державна Податкова служба сплатила лише 63% від запитаного відшкодування ПДВ.

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