Гетманцев назвав суму попередженого схемного ПДВ у цьому році — Finance.ua

Гетманцев назвав суму попередженого схемного ПДВ у цьому році
За січень-лютий цього року загалом було заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію.
Як написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram, сума попередженого схемного ПДВ складає 6,2 млрд грн.
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«Адептам церкви неефективності блокування податкових накладних, „бо 90% все одно розблоковується“, зранку в пʼятницю буде цікаво дізнатися, що за січень-лютий цього року загалом було заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію», — сказано в повідомленні.
Із заблокованих накладних були розблоковано 34,5%, з яких:
- 78,2% розблоковано за рішенням комісій;
- 17,5% автоматично розблоковано після виведення платників з ризиків;
- 4,3% автоматично після реєстрації таблиць.
«Загальна сума упередженого схемного ПДВ складає 6,2 млрд грн, або півтори повністю оснащені всім необхідним бригади ЗСУ», — підсумував Гетманцев.
Довідка Finance.ua:
- за даними Опендатабот, минулого року податок на додану вартість склав п’яту частину від усіх доходів до держбюджету. Усі платники ПДВ можуть отримати відшкодування цього податку. Однак у 2023 році Державна Податкова служба сплатила лише 63% від запитаного відшкодування ПДВ.
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