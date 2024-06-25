Японія послабила візові вимоги для українців — Finance.ua
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Японія послабила візові вимоги для українців

Казна та Політика
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Японія послабила візові вимоги для українців
Японія послабила візові вимоги для українців
З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України. Це має сприяти культурному обміну та комерційним відносинам між країнами.
Про це йдеться у повідомленні посольства Японії в Україні.
«Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України», — йдеться у повідомленні.
Японія послабила візові вимоги для українців
У лютому цього року посольство без зазначення точної дати анонсувало зміни для короткострокового перебування громадян України (власників звичайних паспортів) у Японії.
Кого торкнеться послаблення візових вимог:
  1. Штатних працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між Японією та Україною. Їх внесуть до переліку заявників, які мають право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з діловими цілями, і, крім того, буде пом’якшено вимогу наявності історії поїздок до Японії.
  2. Родичів евакуйованих у Японію українців, які отримають право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з метою відвідування родичів чи знайомих.
  3. Багаторазові візи (дійсні протягом 5 років, з дозволеним періодом перебування до 90 днів для кожного візиту) видаватимуться заявникам з високими доходами та членам їхніх сімей.
Очікується, що ці послаблення візових вимог покращать умови для бізнесменів та родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії.
За матеріалами:
suspilne.media
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