В Україні скоротять кількість паперових документів для призначення соціальних виплат — Finance.ua

В Україні скоротять кількість паперових документів для призначення соціальних виплат Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

В Україні скоротять кількість паперових документів для призначення соціальних виплат

Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до змін до деяких постанов уряду щодо зменшення обігу паперових документів для надання деяких видів державної соціальної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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Проект передбачає, що заявник може не подавати документи, які наявні в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну, та депаперизувати процес адміністрування надання державної соціальної підтримки населенню.

Проектом акта пропонується доповнити положення нормою, що у разі смерті члена домогосподарства (крім заявника) або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства уповноважені органи самостійно переглядають житлову субсидію з місяця, наступного за місяцем, у якому настала смерть, без звернення заявника.

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Крім того, прийняття проекту акта дасть змогу врегулювати питання призначення та виплати окремих видів соціальної допомоги у період введення воєнного стану в разі звернення отримувача із заявою з необхідними документами для проведення перерахунку їх розміру.

Як зазначається в пояснювальній записці, з урахуванням цифровізації соціальної сфери, зокрема впровадження ЄІССС, наразі більшість документів, що входять до пакета документів, внесено до ЄІССС або їх можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну, не вимагаючи у заявника.

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«За таких умов доцільним вважається формування особових справ отримувачів деяких видів соціальної допомоги виключно в електронному вигляді», — йдеться в документі.

Проектом акта пропонується скасувати вимогу до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та центрів надання адміністративних послуг щодо передання органам соціального захисту населення заяв та документів у паперовій формі після формування електронної справи.

Це дасть змогу врегулювати питання зберігання особових справ отримувачів соціальної допомоги у паперовій формі.

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