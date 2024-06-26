В Україні скоротять кількість паперових документів для призначення соціальних виплат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні скоротять кількість паперових документів для призначення соціальних виплат

Казна та Політика
35
В Україні скоротять кількість паперових документів для призначення соціальних виплат
В Україні скоротять кількість паперових документів для призначення соціальних виплат
Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до змін до деяких постанов уряду щодо зменшення обігу паперових документів для надання деяких видів державної соціальної підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
Читайте також
Проект передбачає, що заявник може не подавати документи, які наявні в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну, та депаперизувати процес адміністрування надання державної соціальної підтримки населенню.
Проектом акта пропонується доповнити положення нормою, що у разі смерті члена домогосподарства (крім заявника) або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства уповноважені органи самостійно переглядають житлову субсидію з місяця, наступного за місяцем, у якому настала смерть, без звернення заявника.
Читайте також
Крім того, прийняття проекту акта дасть змогу врегулювати питання призначення та виплати окремих видів соціальної допомоги у період введення воєнного стану в разі звернення отримувача із заявою з необхідними документами для проведення перерахунку їх розміру.
Як зазначається в пояснювальній записці, з урахуванням цифровізації соціальної сфери, зокрема впровадження ЄІССС, наразі більшість документів, що входять до пакета документів, внесено до ЄІССС або їх можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну, не вимагаючи у заявника.
Читайте також
«За таких умов доцільним вважається формування особових справ отримувачів деяких видів соціальної допомоги виключно в електронному вигляді», — йдеться в документі.
Проектом акта пропонується скасувати вимогу до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та центрів надання адміністративних послуг щодо передання органам соціального захисту населення заяв та документів у паперовій формі після формування електронної справи.
Це дасть змогу врегулювати питання зберігання особових справ отримувачів соціальної допомоги у паперовій формі.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.