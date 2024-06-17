На соцвиплати з початку року спрямували понад 187 мільярдів — Мінфін Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

На соцвиплати з початку року спрямували понад 187 мільярдів — Мінфін

У січні — травні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 187,2 млрд грн, зокрема у травні — 36,0 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Порівняно із довоєнним періодом соціальні видатки зросли у 1,5 раза, а кількість отримувачів зросла на 40%: з 3,6 млн осіб до майже 5 млн осіб. Основна причина — вимушене залишення своїх домівок та створені війною умови, коли люди втрачають доходи, заробітки, роботу тощо. Незважаючи на всі перешкоди, на сьогодні у нас нема заборгованості із соціальних виплат, вчасно та у повному обсязі забезпечено всі соціальні потреби», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Інфографіка: Мінфін

Ці кошти було спрямовано:

113,9 млрд грн, із них у травні — 23,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

32,7 млрд грн, із них у травні — 5,9 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

6,4 млрд грн, із них у травні — 1,3 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей;

23,0 млрд грн, із них у травні — 2,9 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;

9,8 млрд грн, із них у травні — 2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім’ї;

1,4 млрд грн, із них у травні — 0,4 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

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