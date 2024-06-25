ЄІБ виділяє €400 млн на фінансування соцжитла в Україні — Finance.ua

ЄІБ виділяє €400 млн на фінансування соцжитла в Україні Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

ЄІБ виділяє €400 млн на фінансування соцжитла в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділяє 400 мільйонів євро на пілотний проєкт з фінансування будівництва соціального житла в Україні.

Про це оголосили на конференції «Житло для інклюзивного та сталого відновлення», пише Суспільне.

Конференція присвячена розгляду викликів і можливостей, пов’язаних з поточними реформами в українському житловому секторі та відповідною підтримкою з боку ЄС. На конференції оголосили про створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб.

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Представник ЄІБ Гжегож Гайда зазначив, що ЄІБ готує пілотний проєкт, який має супроводжуватися також і грантовим проєктом з боку Євросоюзу.

«В рамках такого проєкту буде розвиватися соціальне житло в деяких містах України, які будуть відібрані спільно з Міністерством відновлення. Це житло має бути побудоване як соціальне. Тобто житло, яке надається по ренту, за пільговими ставками, воно має надаватися на безпечних умовах. Це житло має мати високий клас енергозбереження, має бути якісне, розташоване поблизу соціальної інфраструктури, мати просто гарні і безпечні умови проживання на довгий період людям, які цього потребують. ВПО, а також і місцеві громадяни», — сказав він.

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За словами Гжегожа, на цей момент йдеться про виділення про 400 мільйонів євро на будівництво соціального житла по всій Україні.

«Я хочу наголосити, що це пілотний проєкт, тобто ми маємо надію, що будемо продовжувати цю роботу. Як експерт, можу сказати, що 400 мільйонів євро — це лише початок. Для того, щоб система мала реальний вплив на життя України, цей пілот має збільшитися як мінімум в 10 разів у найближчих періодах», — сказав представник банку.

Як зазначила заступниця міністра соцполітики Дар’я Марчак, в Україні, на відміну від багатьох інших країн, нема фонду соціального житла.

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«І тому внаслідок повномасштабного вторгнення, і дещо менше, у 2014 році, ми стикнулися з тим, що, коли люди внутрішньо переміщаються в громадах часто немає простору, куди ці люди можуть заселитися і при цьому сплачувати помірну орендну ціну. У багатьох країнах це вирішено, власне, шляхом створення фондів соціального житла», — сказала вона.

За словами урядовиці, сьогодні Мінсоцполітики, Мінвідновлення разом з міжнародними партнерами працюють, щоби розробити законодавство, яке дозволить створити ефективні інструменти підтримки людей через фонди соціального житла.

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Але фонди соціального житла — це така довгострокова історія, бо необхідно, щоб воно було побудоване, облаштоване, щоб родина, яка потребує підтримки, могла приїхати в громаду, і громада могла допомогти цій родині", — сказала Марчак.

Вона також повідомила, що уряд розробив новий інструмент підтримки для внутрішньопереміщених осіб.

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