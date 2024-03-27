Україна отримає €100 млн від Банку Розвитку Ради Європи для компенсацій за знищене майно — Finance.ua

Україна отримає €100 млн від Банку Розвитку Ради Європи для компенсацій за знищене майно Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

Україна отримає €100 млн від Банку Розвитку Ради Європи для компенсацій за знищене майно

Україні нададуть кредит обсягом €100 млн в рамках проєкту «HOME. Компенсація за знищене майно». Кошти будуть спрямовані на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що у період з 25 по 26 березня заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова взяла участь у засіданні Адміністративної Ради Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ), як офіційний представник від України. Під час засідання було представлено новий проєкт «НОМЕ. Компенсація за знищене майно», який передбачає надання Україні кредиту обсягом 100 млн євро. За результатами обговорення проєкт було підтримано та затверджено.

«Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. Проєкт реалізовуватиметься по всій території України», — йдеться в повідомленні Мінфіну.

Заступниця міністра фінансів подякувала Банку за підтримку України і відзначила важливість проєктів з підтримки соціальної сфери задля сталого соціального розвитку та відновлення.

Вона повідомила, що житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих внаслідок війни — загальні збитки оцінюються майже у 50 млрд доларів. Ефективна реалізація проєкту HOME допоможе уряду надавати необхідну допомогу громадянам, домівки яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій. У рамках проєкту передбачено надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

«Новий проєкт для України дозволить громадянам, які отримали компенсації за знищені домівки, якнайшвидше повернутись до звичного життя», — підкреслила Зикова.

У міністерстві фінансів зазначають, що реалізацію проєкту HOME буде здійснено у межах чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією рф проти України» та за допомогою послуги «єВідновлення».

Це дозволить громадянам подавати запити та отримувати відповідні сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифікату буде опрацьовувати та схвалювати спеціальна Державна комісія з компенсації. Увесь перебіг розгляду заяви можна буде бачити у мобільному застосунку «Дія».

Компенсацію від держави за повністю зруйноване житло за програмою «єВідновлення» запустили з 1 серпня 2023 року. Вона передбачає для громадян, чиє житло було знищено внаслідок російської збройної агресії, надання коштів від держави на придбання нової домівки. Фінансування відбувається у вигляді житлового сертифікату, який власник знищеного житла може обміняти на нове.

Станом на початок січня 2024 року на компенсацію за знищене житло подали 8395 українських родин. 4095 заяв вже розглянули відповідні комісії при органах місцевого самоврядування, а ще 941 заява знаходяться в обробці. Позитивне рішення, результатом якого є формування житлового сертифікату, отримали 2027 заявників. Загальна сума сформованих житлових сертифікатів склала вже більше 3,6 млрд гривень. Це ті кошти, які держава перерахує продавцям нерухомості, яку для себе за програмою «єВідновлення» оберуть громадяни.

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