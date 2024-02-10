Скільки коштів витратили на компенсації за програмою «Прихисток» у грудні 2023 року — Finance.ua

Скільки коштів витратили на компенсації за програмою «Прихисток» у грудні 2023 року Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Скільки коштів витратили на компенсації за програмою «Прихисток» у грудні 2023 року, www.freepik.com

За грудень 2023 року у рамках проєкту «Прихисток» було профінансовано компенсації у загальному на 98,8 млн гривень.

Про це пише пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Ці кошти були перераховані понад 84 тисячам власників житла, які безкоштовно розмістили внутрішньо переміщених осіб», — йдеться у повідомленні.

У Кабміні зазначили, що за програмою передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.

За грудень виплати здійснювалися за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України. Починаючи з січня поточного року, компенсації будуть фінансуватися Агентством ООН у справах біженців згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.

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Загалом за 2023 рік у межах проєкту «Прихисток» було виплачено компенсації на загальну суму 2,47 мільярда гривень.

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