Скільки коштів витратили на компенсації за програмою «Прихисток» у грудні 2023 року — Finance.ua
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Скільки коштів витратили на компенсації за програмою «Прихисток» у грудні 2023 року

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Скільки коштів витратили на компенсації за програмою «Прихисток» у грудні 2023 року
Скільки коштів витратили на компенсації за програмою «Прихисток» у грудні 2023 року, www.freepik.com
За грудень 2023 року у рамках проєкту «Прихисток» було профінансовано компенсації у загальному на 98,8 млн гривень.
Про це пише пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Ці кошти були перераховані понад 84 тисячам власників житла, які безкоштовно розмістили внутрішньо переміщених осіб», — йдеться у повідомленні.
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У Кабміні зазначили, що за програмою передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.
За грудень виплати здійснювалися за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України. Починаючи з січня поточного року, компенсації будуть фінансуватися Агентством ООН у справах біженців згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.
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Загалом за 2023 рік у межах проєкту «Прихисток» було виплачено компенсації на загальну суму 2,47 мільярда гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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