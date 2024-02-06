ВПП ООН нарахує виплати людям з інвалідністю в Україні — Finance.ua

ВПП ООН нарахує виплати людям з інвалідністю в Україні Вчора 19:02 — Особисті фінанси

ВПП ООН нарахує виплати людям з інвалідністю в Україні

Міністерство соціальної політики та Всесвітня продовольча програма ООН розширили підтримку людей з інвалідністю. Так, грошову допомогу отримають ще понад 310 тис. осіб по всій країні. Зараз таку допомогу вже отримують пенсіонери, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій.

Скільки людей вже отримали допомогу

З моменту запуску програми у серпні 2023 приблизно 400 тис. пенсіонерів, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій, отримали виплати на загальну суму приблизно 1 мільярд гривень.

Хто ще отримає кошти

Упродовж 3 місяців виплати отримуватимуть діти з інвалідністю, а також люди з інвалідністю протягом усього життя. За цей час їм перерахують приблизно 800 мільйонів гривень.

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Отримувати допомогу зможуть ті люди з вищеперелічених категорій, хто:

не отримує допомогу від інших міжнародних організацій;

не отримує виплати як внутрішньо переміщена особа (за винятком тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій, який визначений Міністерством реінтеграції);

отримує менш, ніж 3 250 гривень соціальних виплат від держави.

Розмір допомоги

Виплата від ВПП — це різниця між 3 250 гривень (до грудня 2023 — 3 000 гривень) і сумою соціальної допомоги, яку людина вже отримує від держави. Цей платіж не може становити менше, ніж 100 гривень.

Допомога нараховується на банківські рахунки або ж доставляється Укрпоштою (у разі, якщо банківського рахунку немає або людина вже отримує соціальну виплату таким чином). Реєструватися в ВПП чи Міністерстві соціальної політики не потрібно.

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Наразі програма фінансується Німеччиною, Європейським Союзом та Швецією, з додатковими внесками інших донорів.

Загалом з лютого 2022 року ВПП ООН надала українцям грошову допомогу на суму понад 550 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомляли , що пенсія по інвалідності призначається особам, яким установлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

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