В Україні збільшили компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО і ВПО з інвалідністю — Finance.ua
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В Україні збільшили компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО і ВПО з інвалідністю

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів України збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.
Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає УНН з посиланням на міністерство економіки.
«Уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та до 6 місяців — за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю. Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня — 8000 грн», — повідомила Бережна.
За її словами, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівника.
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За матеріалами:
УНН
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