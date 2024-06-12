Україна отримає 100 млн євро на компенсації за знищене житло — Finance.ua

Україна отримає 100 млн євро на компенсації за знищене житло Сьогодні 06:06

Україна отримає 100 млн євро на компенсації за знищене житло

11 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) Міністр фінансів України Сергій Марченко та Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали Угоду щодо надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту «НОМЕ. Компенсація за знищене житло».

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України.

На що підуть кошти?

Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім’ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

За даними міністерства, проєкт впроваджується у межах послуги «єВідновлення», а також згідно з чинним законодавством, а саме Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України».

«Громадяни можуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відслідкувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку Дія», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи. А 7 листопада 2023 року Указом Президента України заступницю Міністра фінансів Ольгу Зикову призначено представником України в Адміністративній Раді БРРЄ.

Довідка Finance.ua:

10 травня 2023 року стартувала програма «єВідновлення». Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, може подати заявку на отримання державної допомоги для його поточного ремонту. Зробити це можна за допомогою порталу «Дія» або звернувшись до центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.

Пізніше стартував другий етап реалізації державної програми «єВідновлення» — власники знищеного житла можуть подати у застосунку «Дія» заявку на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку.



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