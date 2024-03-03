Сплатили не всім: як змінилися обсяги відшкодування за ПДВ у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Сплатили не всім: як змінилися обсяги відшкодування за ПДВ у 2023 році (інфографіка) Сьогодні 20:13 — Казна та Політика

Сплатили не всім: як змінилися обсяги відшкодування за ПДВ у 2023 році (інфографіка), Фото: bilanz-partners.ch

Минулого року податок на додану вартість склав п’яту частину від усіх доходів до держбюджету. Усі платники ПДВ можуть отримати відшкодування цього податку. Однак у 2023 році Державна Податкова служба сплатила лише 63% від запитаного відшкодування ПДВ.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Минулого року ПДВ з імпортованих товарів зріс у 1,4 рази, порівнюючи з 2022 роком та становив 366,2 млрд гривень. Це майже стільки ж, як у 2021 році - 380,7 млрд грн.

Натомість внутрішній ПДВ — тобто податок на товари, що вироблені в країні - виріс на 10% до 2021 року.

Інфографіка: Опендатабот

Зазначається, що у 2023 році вирівнялася ситуація з відшкодування ПДВ, проте все ще не сягла довоєнних показників. Так, минулоріч Податкова повернула 63% від сум, заявлених до відшкодування — майже 78,5 млрд грн. Це у 1,6 разів менше, ніж у 2021 році. Варто зазначити, що і суми до відшкодування зменшилися в 1,4 рази у порівнянні до того ж довоєнного року.

Інфографіка: Опендатабот

За даними Опендатабот, у 2022 році було зафіксовано найгірші показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки — лише 48% від затребуваних сум. Найкращим роком по відшкодування ПДВ виявився ковідний 2020 рік — 97% від запитаного.

Минулоріч ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, склав 8,6% бюджету, а ПДВ з імпортних товарів — 11,5%. На ПДВ припадає 20% від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Для порівняння, у 2022 році ПДВ приносив державній казні 25% доходу.

25 тис. грн. Нагадуємо, Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок у 2024 році. Загалом до списку увійшло 184 моделі таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla. Сума податку становить

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