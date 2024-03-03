Сплатили не всім: як змінилися обсяги відшкодування за ПДВ у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сплатили не всім: як змінилися обсяги відшкодування за ПДВ у 2023 році (інфографіка)

Казна та Політика
3
Сплатили не всім: як змінилися обсяги відшкодування за ПДВ у 2023 році (інфографіка)
Сплатили не всім: як змінилися обсяги відшкодування за ПДВ у 2023 році (інфографіка), Фото: bilanz-partners.ch
Минулого року податок на додану вартість склав п’яту частину від усіх доходів до держбюджету. Усі платники ПДВ можуть отримати відшкодування цього податку. Однак у 2023 році Державна Податкова служба сплатила лише 63% від запитаного відшкодування ПДВ.
Про це повідомляє Опендатабот.
Читайте також
Минулого року ПДВ з імпортованих товарів зріс у 1,4 рази, порівнюючи з 2022 роком та становив 366,2 млрд гривень. Це майже стільки ж, як у 2021 році - 380,7 млрд грн.
Натомість внутрішній ПДВ — тобто податок на товари, що вироблені в країні - виріс на 10% до 2021 року.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Зазначається, що у 2023 році вирівнялася ситуація з відшкодування ПДВ, проте все ще не сягла довоєнних показників. Так, минулоріч Податкова повернула 63% від сум, заявлених до відшкодування — майже 78,5 млрд грн. Це у 1,6 разів менше, ніж у 2021 році. Варто зазначити, що і суми до відшкодування зменшилися в 1,4 рази у порівнянні до того ж довоєнного року.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
За даними Опендатабот, у 2022 році було зафіксовано найгірші показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки — лише 48% від затребуваних сум. Найкращим роком по відшкодування ПДВ виявився ковідний 2020 рік — 97% від запитаного.
Читайте також
Минулоріч ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, склав 8,6% бюджету, а ПДВ з імпортних товарів — 11,5%. На ПДВ припадає 20% від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Для порівняння, у 2022 році ПДВ приносив державній казні 25% доходу.
Нагадуємо, Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок у 2024 році. Загалом до списку увійшло 184 моделі таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla. Сума податку становить 25 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.