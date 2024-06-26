Програми держпідтримки аграріїв, що діють у 2024 році — Finance.ua

Програми держпідтримки аграріїв, що діють у 2024 році
Агровиробники України, які прагнуть підтримати та розвинути свої господарства, 2024 року можуть скористатися низкою державних програм.
Про це пише «Дія.Бізнес».
Держпідтримка передбачена за такими напрямами:
- Малі аграрії, які обробляють до 120 га на деокупованих територіях, зможуть отримати 8 тис. грн безповоротної допомоги на 1 га, на контрольованій території — 4 тис. грн.
- Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, можуть отримати 7 тис. грн на 1 голову, 2 тис. грн — ті, хто вирощує від 5 до 500 голів кіз та овець.
- Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Розмір допомоги складатиме не більше 26,5 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація, без урахування вартості дощувальних машин.
- Компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки — до 25%. Це стосується устаткування, купленого з квітня 2024 року, включеного до переліку Міністерства економіки України.
- Компенсація до 80% вартості проведення робіт з розмінування.
- Агропідприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Вже видані перші гарантії.
Заявки на ці види допомоги подаються через Державний аграрний реєстр.
Також українські аграрії можуть отримати грантове фінансування. Зокрема:
- Грант на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства надається у розмірі до 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн грн та за умови фінансування коштами отримувача. Частка співфінансування отримувача має становити не менше 30% вартості проєкту. Гранти надаються для висадки не більше 25 га насаджень.
- На грант для розвитку теплиць можна залучити до 7 млн грн. Кошти надаються на будівництво теплиці площею від 0,4 до 2,4 га. Умовою є не менше 4 постійних та 10 сезонних працівників на 1 га площі модульної теплиці.
Подання грантових заявок здійснюється через портал «Дія».
Окрім того, автоматично від сплати податків звільняються сільськогосподарські землі, які знаходяться в зоні активних бойових дій або активних бойових дій, де працюють реєстри. Якщо угіддя розташовані в межах можливих бойових дій або заміновані, слід звернутися до місцевих органів самоврядування, які приймають рішення про звільнення від всіх податків у зв’язку з забрудненістю вибухонебезпечними предметами.
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