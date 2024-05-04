Як скористатися податковою знижкою: корисні поради — Finance.ua

Як скористатися податковою знижкою: корисні поради Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Як скористатися податковою знижкою: корисні поради

Українці можуть отримати компенсацію частини сплачених податків з оплати за навчання, накопичувального страхування життя, внесків у недержавні пенсійні фонди тощо.

Фінкульт розповів , як скористатися податковою знижкою.

Коли можна скористатися податковою знижкою

Податкова знижка — це можливість громадянина повернути частину сплаченого загальнодержавного податку на доходи за певні послуги, які були здійснені протягом звітного податкового року платником податку.

Простими словами — повернення частини сплачених податків.

Знижка надається лише за попередній податковий період. Тобто, до кінця 2024 року можна отримати кошти-податкову знижку за витрати, здійснені у 2023 році.

Хто може скористатися податковою знижкою

Податковою знижкою можуть скористатися фізичні особи, які мають офіційне працевлаштування (тобто, роботодавець сплачує з їхніх доходів ПДФО, військовий збір та ЄСВ).

Як скористатися податковою знижкою

1. Перевірте відповідність критеріям. Перелік витрат, на які поширюється податкова знижка, зазначений у Податковому кодексі.

Отже, перш ніж звертатися за податковою знижкою на навчання, переконайтеся, що ви відповідаєте встановленим критеріям для надання цієї знижки.

2. Зберіть необхідні документи. Для того, аби скористатися податковою знижкою, потрібно подати декларацію про доходи за минулий рік та довідку про заробітну плату за звітний період, з інформацією про податки, які утримувались.

Можуть знадобитися наступні документи:

копія паспорту та ідентифікаційного коду;

квитанції про оплату;

договори.

3. Подайте заяву. Зверніться до податкової служби з заявою про отримання податкової знижки.

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У заяві зазначте всі необхідні дані та додайте документи, що підтверджують ваше право на знижку.

Дотримуйтеся всіх умов, що можуть бути пов’язані з отриманням цієї знижки: вчасно надавайте потрібні документи та відповіді на запити.

Нараховані кошти податкової знижки зараховуються на ваш банківський рахунок протягом 60 днів після подання повного пакету документів до ДПС.

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