Європейські банки заплатили Кремлю 800 млн євро податків, — FT — Finance.ua
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Європейські банки заплатили Кремлю 800 млн євро податків, — FT

Фондовий ринок
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Сім найбільших європейських банків за розміром активів у країні заплатили Кремлю понад 800 млрд євро податків минулого року, що вчетверо більше, ніж довоєнний рівень, попри обіцянки мінімізувати свою присутність у росії після повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Financial Times.
Ці банки — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP — повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році. Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.
Податки, сплачувані європейськими банками, що становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції.

Вихід західних компаній із території росії

Нагадаємо, за даними аналізу Єльської школи менеджменту, близько 1000 компаній вийшли з бізнесу на території росії, хоча сотні компаній все ще працюють і оплачують податками війну. До них входять Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever та Reckitt, а також найбільші європейські банки.
Раніше Financial Times повідомляло, що найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 млрд євро прямих збитків від своєї діяльності на території росії після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
За матеріалами:
РБК-Україна
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