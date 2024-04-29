Європейські банки заплатили Кремлю 800 млн євро податків, — FT Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Сім найбільших європейських банків за розміром активів у країні заплатили Кремлю понад 800 млрд євро податків минулого року, що вчетверо більше, ніж довоєнний рівень, попри обіцянки мінімізувати свою присутність у росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Ці банки — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP — повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році. Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.

Податки, сплачувані європейськими банками, що становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції.

Вихід західних компаній із території росії

Нагадаємо, за даними аналізу Єльської школи менеджменту, близько 1000 компаній вийшли з бізнесу на території росії, хоча сотні компаній все ще працюють і оплачують податками війну. До них входять Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever та Reckitt, а також найбільші європейські банки.

Раніше Financial Times повідомляло, що найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 млрд євро прямих збитків від своєї діяльності на території росії після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.