Ставки за гривневими депозитами впадуть ще нижче — Finance.ua

Ставки за гривневими депозитами впадуть ще нижче Сьогодні 10:30 — Кредит&Депозит

Ставки за гривневими депозитами впадуть ще нижче

Обіцянка НБУ продовжити зменшення облікової ставки вже тисне на депозитні ставки фізосіб, які банки почали знижувати.

Про це заявили банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Державні банки більш активно рухаються з точки зору зниження ставок. Ми вже з початку року двічі знижували ставки. І ставка в нас зараз вже 13−14%. Плануємо, що до кінця року тренд буде йти вниз. І на пару відсотків ще, мабуть, ми будемо спускатися», — заявила керівниця напряму роздрібного бізнесу Сенс Банку Юлія Тур.

Це провокує клієнтів розмістити вклад саме зараз, не чекаючи ще більшого зниження ставок.

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«Клієнти розуміють, що ставки будуть зменшуватися, і стараються скоріше розміститися. Ми теж коригуємо свої ставки в бік зменшення», — попередив директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко.

Начальник департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв каже, що цей тренд охопить всі банки.

«Ставки вже йдуть вниз, інші банки підтягнуться найближчим часом», — сказав він.

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Досвідчені вкладники користуються цією ситуацією.

«Всі зараз намагаються оформити нові депозити за ще досить високою ставкою в порівнянні із тією, яка буде через місяць. І у нас вже на 10−15% зросла кількість нових клієнтів, які звертаються до банку саме для отримання умовно підвищеної ставки», — зазначив Дмитро Замотаєв.

Заступник голови правління Таскомбанку Артур Муравицький наголошує, що НБУ буде поступово знижувати облікову ставку, тому ставки за гривневими депозитами також будуть поступово знижуватися.

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«Я б радив не затягувати з прийняттям рішення і вкладати, якщо це невеликі чеки — 100−200 тис. грн, на гривневі вклади і не хвилюватися, оскільки інфляція нижча за депозитні ставки. Здорожчання долара на горизонті 2024−2025 років буде 41−42 грн/$ за макропрогнозами, тому людина не втратить свої кошти в гривні і має можливість до 10% заробити в залежності від ставок банку, який вона обирає», — впевнений Артур Муравицький.

Директор департаменту трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль наголосив, що тільки за минулий тиждень кілька банків знизили ставки.

«Ця тенденція буде продовжуватися, й інші банки також відреагують. НБУ продовжуватиме зниження облікової ставки, щоб змусити банки перестати вкладатися в депозитні сертифікати і йти в більш довгострокові цінні папери, зокрема військові облігації, які зараз вже плюс-мінус зрівнялися по дохідності. І якщо буде ще кілька знижень облікової ставки, ОВДП стануть більш цікавими», — впевнений Дмитро Коваль.

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«Банки будуть реагувати — ставки підуть вниз. Клієнти з достатньо великими депозитними портфелями почнуть шукати альтернативу: військові облігації або інші інструменти інвестування. Клієнти з невеликими депозитами як розміщували вклади, так і продовжать це робити. Їхня стратегія — це не заробіток, а збереження цих коштів. І невеликим бонусом є ті відсотки, які вони на них заробляють», — вважає Дмитро Коваль.

Заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу Комінбанку Борис Рафалович пояснює, скільки зможуть заробити вкладники.

«В банках з приватним капіталом депозитні ставки — 14−15% річних. Чистими, після сплати податків, клієнт зможе заробити 11−12% за рік. Інфляція, за різними оцінками, буде від 8−10% до 3−4%. Тобто інфляція, навіть на рівні 5−8%, частину цього доходу з'їсть. А заробіток до 5%, за мінусом інфляції, не можна назвати заробітком, який буде спонукати клієнта розміщувати більше вкладів», — каже Борис Рафалович.

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Проте номінальний чистий дохід на рівні 10% все ще цікавий клієнтам.

«Поки клієнт по депозитам зможе заробляти чистими до 10% річних, вони будуть менш активно шукати альтернативу депозитам в формі ОВДП, валюти чи купівлі нерухомості з метою заробітку на оренді, — каже Борис Рафалович. — Ми в своїх прогнозах закладали ставки 13−14% на кінець року за вкладами на 6−12 місяців. Більше 90% наших вкладів заходять саме на ці терміни».

«Є пул клієнтів, які розміщують депозит на рік — два і таким чином страхують свої процентні ризики, але таких клієнтів небагато в портфелі. Більше все ж таки зосереджені на строках до 6 місяців», — каже Юлія Тур.

Дмитро Замотаєв очікує до кінця літа облікову ставку НБУ на рівні 14%.

«Тому клієнти мають орієнтуватися, що навіть ставку 15%, найімовірніше, не буде пропонувати жоден банк. Ставки будуть зменшуватися, і до кінця року вони будуть десь в районі 13−14% за найкращою пропозицією на ринку», — спрогнозував представник банку «Глобус».

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