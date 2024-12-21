Стабільність валютного ринку України: оцінка НБУ — Finance.ua
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Стабільність валютного ринку України: оцінка НБУ

Валюта
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Стабільність валютного ринку України: оцінка НБУ
Стабільність валютного ринку України: оцінка НБУ
Ситуація на валютному ринку України залишається стабільною, а незначні коливання курсу гривні в листопаді не викликають тривоги. Протягом місяця курс змінювався в обидва боки та лише трохи ослаб наприкінці листопада.
Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Чого вдалося досягти

За його словами, міжнародні резерви залишаються на достатньому рівні для збереження стійкості ринку.
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Значно зменшилася невизначеність для достатності зовнішнього фінансування у 2025 році завдяки прогресу в реалізації механізму ERA Loans.
«НБУ не відмовляється від валютної лібералізації. Щойно ми бачимо, що необхідні передумови сформовані, рухаємося далі. Дивимося на показники інфляції, інфляційні очікування, рівень міжнародних резервів та процентних ставок і параметри фінансової стабільності», — сказав голова НБУ Андрій Пишний.
З моменту, як травневий пакет пом’якшення валютних обмежень набрав чинності, 268 компаній скористалися можливістю сплачувати відсотки за «старими» зовнішніми позиками. Ще 406 компаній репатріювали «нові» дивіденди.
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Водночас заходи не мали визначального впливу на валютний ринок.

Експортна виручка зростає

Пишний також розповів про зростання обсягів експортної виручки, що надходить в Україну, більш ніж на 20% за підсумками січня — листопада 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Він відзначив, що відповідальність бізнесу є важливою передумовою для подальшої лібералізації, адже це прямо впливає на рівень міжнародних резервів.

Довідка Finance.ua:

  • роль обмінного курсу гривні до долара в Україні залишається значною. Водночас відбувається процес перехід ролі номінального якоря монетарної політики НБУ від курсу до інфляції;
  • курс долара протягом 2025 року буде помірно зростати. Курс наприкінці наступного грудня буде дещо нижчим ніж 46 гривень за долар;
  • аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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