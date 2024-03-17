Скільки українських родин вже отримали нове житло за програмою «єВідновлення» — Finance.ua

Скільки українських родин вже отримали нове житло за програмою «єВідновлення» Сьогодні 11:20 — Особисті фінанси

Скільки українських родин вже отримали нове житло за програмою «єВідновлення»

В Україні 1214 родин отримали нове житло завдяки програмі «єВідновлення».

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» поінформувала голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Програмі „єВідновлення“ вже рівно рік, як вона почала працювати, з моменту ухвалення у другому читанні відповідного закону, який підписав президент. Якщо говорити про кількість сімей, які скористалися житловими сертифікатами і отримали нову домівку, то станом на сьогодні вже 1214 таких сімей отримали (нове житло — ред.)», — заявила вона.

Шуляк повідомляє, що при при органах місцевого самоврядування було створено більше, ніж 600 комісій, які обробляють заяви.

За її словами, нині було зафіксовано понад 10 тис. поданих заяв по всій Україні на отримання житлових сертифікатів.

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«Із них понад 4 тисячі було сформовано (житлових сертифікатів — ред.). Але розуміємо, що це ще невелика кількість тих людей, які подають такі заяви. І хочу звернутися до українців, які користуються такою програмою: вони мають обов’язково право власності на своє житло зареєструвати у Держреєстрі речових прав», — розповіла Шуляк.

Народна депутатка додає, що для громадян, які вже отримали житловий сертифікат, але прагнуть дочекатися звільнення окупованої території, є можливість відтермінувати придбання житла до того часу, як територія буде звільнена від росіян.

«Є єдине обмеження — коли вже людина скористалася сертифікатом, і придбала нову домівку, то така нова домівка не може продаватися протягом 5 років. Це таке обмеження, яке ми вводили спеціально, щоб люди максимально все ж таки залишалися в Україні, працювали тут, купували тут житло для себе», — сказала народна депутатка.

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Довідка Finance.ua:

віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про те, як у 2024 році буде діяти програма з компенсації за знищене житло. Він заявив, що у цьому році допомогу отримають, зокрема, громадяни, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях України;

у 2024 році планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло за програмою «єВідновлення». Це дозволить забезпечити житлом 1 млн українців.

Укрінформ За матеріалами:

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