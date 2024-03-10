Скільки об'єктів культурної інфраструктури та в яких регіонах постраждало через російську агресію — Finance.ua

Скільки об'єктів культурної інфраструктури та в яких регіонах постраждало через російську агресію Сьогодні 07:14 — Нерухомість

Скільки об'єктів культурної інфраструктури та в яких регіонах постраждало через російську агресію, Фото: war.ukraine.ua

Через російську агресію в Україні було пошкоджено або повністю зруйновано 1946 об'єктів культурної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Читайте також У яких містах України найдешевше та найдорожче орендувати квартиру — аналітика OLX

«Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії. Так, станом на 25 лютого 2024 року збитків зазнали 1946 об'єктів культурної інфраструктури (в тому числі заклади культури, підпорядковані МКІП та іншим ЦОВВ) без урахування пам’яток культурної спадщини, з них 317 — знищені (16%)», — йдеться у повідомленні.

За даними відомства, пошкоджень зазнало 28 закладів культури державної форми власності (9% від загальної чисельності в Україні), комунальної форми власності — 1918 (6%).

Читайте також Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб мінімізувати ризики для будівельної галузі

У яких регіонах найбільші втрати

Культурна інфраструктура зазнала найбільших втрат і збитків у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

Зазначається, що найчисельнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, яку пошкодила чи зруйнувала рф, є клубні заклади (48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).

Читайте також У двох областях відбудують 25 об'єктів: Агентство відновлення уклало угод на 344 млн грн

Загалом зазнали пошкоджень чи руйнувань:

933 клуби;

695 бібліотек;

151 заклад мистецької освіти;

113 музеїв та галерей;

38 театрів, кінотеатрів та філармоній;

13 парків, зоопарків, заповідників;

3 цирки.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 277 територіальних громад (18,9% від загальної кількості ОТГ) у Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (19%), Донецькій (83%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%), Запорізькій (36%), Київській (27%), Луганській (46%), Львівській (4%), Миколаївській (44%), Одеській (9%), Полтавській (2%), Сумській (51%), Харківській (54%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6%), Чернігівській (47%), Кіровоградській (2%) областях та Києві.

Читайте також Що буде з ринком нерухомості України у 2024 році

У відомстві зазначають, що станом на кінець лютого 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей залишаються тимчасово захопленими росіянами.

Це унеможливлює обрахунок точної кількості об'єктів культурної інфраструктури, що постраждали під час бойових дій та захоплення.

Довідка Finance.ua:

Через російське повномасштабне вторгнення українська інфраструктура зазнала колосальних збитків, адже ворог застосовує усе наявне озброєння;

прямі збитки для будівель та інфраструктури оцінюють в 153 млрд доларів. І цифра щодня продовжує зростати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.