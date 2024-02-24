У двох областях відбудують 25 об'єктів: Агентство відновлення уклало угод на 344 млн грн — Finance.ua
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У двох областях відбудують 25 об'єктів: Агентство відновлення уклало угод на 344 млн грн

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У двох областях відбудують 25 об'єктів: Агентство відновлення уклало угод на 344 млн грн
У двох областях відбудують 25 об'єктів: Агентство відновлення уклало угод на 344 млн грн, Фото: hub.kyivstar.ua
Від початку 2024 року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури уклало нові угоди на відбудову у Київській та Херсонській областях на суму 344,2 млн грн.
Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
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«Нові угоди стосуються 25 об'єктів відновлення. Це житлові багатоквартирні і приватні будинки, адміністративні будівлі та інфраструктурні об'єкти, пошкоджені чи зруйновані внаслідок російської агресії. Цього разу йдеться про відновлення у Київській та Херсонській областях», — йдеться в повідомленні.
У двох областях відбудують 25 об'єктів: Агентство відновлення уклало угод на 344 млн грн
У загальному сума 12 угод склала майже 344,2 млн грн. Завдяки прозорим закупівлям вдалося знизити початкову вартість на 87 млн грн.

Відбудова на Київщині

У Київській області відновлять:
  • чотири багатоквартирних будинки у Бородянці (на вул. Центральна, 304 та 336, Михайлівська, 1, Паркова, 1);
  • архів Бородянської селищної ради;
  • Бородянську районну філію Київського обласного центру зайнятості.
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«У Бородянці російські окупанти завдали масштабних руйнувань. Було знищено або частково зруйновано 2234 об'єкти. Серед них найбільше постраждали житлові та приватні будинки», — повідомили в Агентстві.

Відбудова на Херсонщині

Укладено 6 договорів на відбудову у селі Посад-Покровське. За новими угодами планується капітальний ремонт 10 приватних будинків та будівництво 5 нових на вулицях Бобровського, 33, 39, 79, Садовій, 24, Дєдуха, 72. Також укладено угоди на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі на чотирьох вулицях села.
Відбудова проводиться за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф
За матеріалами:
Finance.ua
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