Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка) — Finance.ua

Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка)
У червні 2025 року інтерес до новобудов серед українців знизився майже в усіх регіонах. Але спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях.
Так, найбільше зросли ціни на первинному ринку в Рівному.
Про це свідчать дані ЛУН.
Тут квадратний метр на первинному ринку коштує в середньому вже 1000 доларів.
Ціни на квартири в цьому місті вже вищі ніж Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі та Луцьку.
З початку 2025 року квадратний метр у Рівному подорожчав на 11%. Станом на другу половину липня ціни такі:
- комфорт — 910 доларів;
- економ — 950 доларів;
- бізнес — 970 доларів;
- преміум — 1 190 доларів.
Раніше писали, як свідчить статистика ЛУН, на первинному ринку Івано-Франківська ціни на квадратний метр коливаються від 620 до 1 150 доларів залежно від класу житла.
Довідка Finance.ua:
- Нині покупці шукають не тільки комфортні квартири із функціональною інфраструктурою, а й оцінюють рівень безпеки. Найпопулярніші напрямки тут.
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