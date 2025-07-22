Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка)

Нерухомість
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Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка)
Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка)
У червні 2025 року інтерес до новобудов серед українців знизився майже в усіх регіонах. Але спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях.
Так, найбільше зросли ціни на первинному ринку в Рівному.
Про це свідчать дані ЛУН.
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Тут квадратний метр на первинному ринку коштує в середньому вже 1000 доларів.
Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка)
Ціни на квартири в цьому місті вже вищі ніж Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі та Луцьку.
З початку 2025 року квадратний метр у Рівному подорожчав на 11%. Станом на другу половину липня ціни такі:
  • комфорт — 910 доларів;
  • економ — 950 доларів;
  • бізнес — 970 доларів;
  • преміум — 1 190 доларів.
Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка)
Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка)
Раніше писали, як свідчить статистика ЛУН, на первинному ринку Івано-Франківська ціни на квадратний метр коливаються від 620 до 1 150 доларів залежно від класу житла.
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За матеріалами:
Finance.ua
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