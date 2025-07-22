Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка) — Finance.ua

Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Скільки нині коштують квартири у Рівному (інфографіка)

У червні 2025 року інтерес до новобудов серед українців знизився майже в усіх регіонах. Але спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях.

Так, найбільше зросли ціни на первинному ринку в Рівному.

Про це свідчать дані ЛУН

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Тут квадратний метр на первинному ринку коштує в середньому вже 1000 доларів.

Ціни на квартири в цьому місті вже вищі ніж Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі та Луцьку.

З початку 2025 року квадратний метр у Рівному подорожчав на 11%. Станом на другу половину липня ціни такі:

комфорт — 910 доларів;

економ — 950 доларів;

бізнес — 970 доларів;

преміум — 1 190 доларів.

Раніше писали, як свідчить статистика ЛУН, на первинному ринку Івано-Франківська ціни на квадратний метр коливаються від 620 до 1 150 доларів залежно від класу житла.

Довідка Finance.ua:

Нині покупці шукають не тільки комфортні квартири із функціональною інфраструктурою, а й оцінюють рівень безпеки. Найпопулярніші напрямки тут.

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що започатковує створення та запуск Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

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