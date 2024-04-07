Скільки медзакладів пошкоджено внаслідок російської агресії — Finance.ua
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Скільки медзакладів пошкоджено внаслідок російської агресії

Казна та Політика
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Скільки медзакладів пошкоджено внаслідок російської агресії
Скільки медзакладів пошкоджено внаслідок російської агресії, Фото: dnipropetrovskaODA
Від початку великої війни в Україні було пошкоджено або знищено 1772 медзаклади внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Зокрема, 1564 об'єкти медзакладів було пошкоджено та ще 208 зруйновано вщент.
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У яких областях медзаклади зазнали найбільших втрат:

  • Харківській;
  • Донецькій;
  • Миколаївській;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Дніпропетровській;
  • Херсонській
  • Запорізькій.
При цьому об'єктивна інформація про стан медзакладів на окупованих територіях відсутня.
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У відомстві зазначили, що за цей час російська армія знищила 260 автівок екстреної медичної допомоги, 149 — пошкодила та ще 125 — захопила.
За даними Міністерства охорони здоров’я, разом з партнерами вдалося повністю відновити 512 об'єктів медзакладів, ще 358 — відбудовано частково або перебувають в процесі відновлення. Зокрема, першочергово відновлюються медзаклади, які зазнали невеликої шкоди.

Довідка Finance.ua:

  • у ПрАТ «Укргідроенерго» оцінили збитки компанії через російську агресії у понад 3 млрд євро;
  • Європейський інвестиційний банк оцінив, що для відновлення України може знадобитися понад 1 трлн доларів державного та приватного капіталу;
  • за оцінкою ЮНЕСКО, відновлення державної наукової інфраструктури коштуватиме 1,26 мільярда доларів;
  • сума спричиненої шкоди українському довкіллю оцінюється в 63 млрд доларів через російську агресію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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