Збитки довкіллю внаслідок удару рф по ДніпроГЕС вже перевищили 140 млн грн — Finance.ua

Збитки довкіллю внаслідок удару рф по ДніпроГЕС вже перевищили 140 млн грн Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Збитки довкіллю внаслідок удару рф по ДніпроГЕС вже перевищили 140 млн грн

Орієнтовні збитки довкіллю внаслідок удару рф по ДніпроГЕС вже становлять понад 140 млн гривень, а по всій Україні утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.

Про це в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини» повідомив очільник Міндовкілля Руслан Стрілець, передає пресслужба відомства.

«Якщо казати про збитки внаслідок потрапляння ракети у ДніпроГЕС, то орієнтовно вони на сьогодні пораховані в обсязі 140 млн грн, але продовжується обрахунок, тому що збитки довкіллю — це не тільки відходи руйнації. Або забруднення води. Це в тому числі вибух, горіння, це вплив на всі елементи екосистеми. Тому на сьогодні маємо цифру у 140 млн грн. Це ще один кейс у наш загальний трек по обрахунку збитків довкіллю» — розповів Стрілець.

За його словами, підрахунок продовжується, і ця цифра може змінитися, на жаль, у більшу сторону.

Також міністр нагадав, що через пошкодження ДніпроГЕС внаслідок масованої ракетної атаки рф 22 березня, екоінспекторами ДЕІ було зафіксовано засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни.

За словами Стрільця, наразі ситуація стабілізувалася. У жодній точці відбору станом на сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів. Фахівці Держекоінспекції та Держводагентства продовжують здійснювати щоденний моніторинг стану водних ресурсів у річці Дніпро нижче греблі ДніпроГЕС.

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Також під час ефіру голова Міндовкілля повідомив, що по всій Україні вже утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.

Нагадаємо, російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

«На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі», — повідомила пресслужба «Укргідроенерго».

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Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. Наразі енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС «Укренерго» втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.

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