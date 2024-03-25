В «Укргідроенерго» розповіли, скільки часу потрібно для відновлення ДніпроГЕС — Finance.ua

В «Укргідроенерго» розповіли, скільки часу потрібно для відновлення ДніпроГЕС Сьогодні 15:34 — Енергетика

Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що ДніпроГЕС, по якій вдарили росіяни, швидко відновити не вдасться.

За його словами, після розбору завалів у машинному залі можна буде детальніше говорити про наслідки, повідомляє Еспресо.

Читайте також В «Укргідроенерго» не відкидають намірів росіян повністю зруйнувати ДніпроГЕС

«На жаль, усунення пошкоджень ДніпроГЕС- питання не дуже швидкого часу. На сьогодні ми поки що намагаємося демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машзал, поки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали у машзалі. Пізніше ми будемо розчищати завали та дивитися, бо на сьогодні поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки. Ми не зможемо відновити швидко цю станцію», — заявив він.

Читайте також Чи призведуть удари по російським НПЗ до підвищення цін на пальне в Україні

Сирота розповів, що станції була завдана велика шкода, також пошкоджене автодорожнє полотно, підкранові балки, де кран підіймає затвори, щоб пропускати воду.

На його думку, протягом тижня вдасться розібрати всі завали й тоді більш детально можна буде говорити про наслідки удару.

«Але є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання, тобто роботи є багато. Сьогодні оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це у часі від 18 до 24 місяців. Крім того, демонтаж та монтаж потребує певного часу. Ми розуміємо, в які рамкові часи заходимо, щоб відновити станцію. Я вже не говорю про те, що потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося, що відбувається на 4-х поверхах внизу станції, де 25−30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів. Тоді ми зможемо дати через днів 10 приблизну оцінку вартісним показникам, що потрібно», — додав він.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.