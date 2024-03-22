Чи призведуть удари по російським НПЗ до підвищення цін на пальне в Україні — Finance.ua

Чи призведуть удари по російським НПЗ до підвищення цін на пальне в Україні Сьогодні 19:44 — Енергетика

Чи призведуть удари по російським НПЗ до підвищення цін на пальне в Україні

Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн розповів, чи призведуть удари по російським НПЗ до підвищення цін на пальне в Україні.

Про це він повідомив у коментарі Укрінформ.

Так, за словами Куюна, удари по російській нафтопереробній промисловості навряд чи призведуть до підвищення вартості пального в Україні. Злету цін на АЗС поки що не спостерігається.

При цьому він наголосив, що поразка російських об'єктів переробки не є критичною. Росіяни можуть завантажити ще більше на непошкоджені заводи.

«Теоретично це може бути (підвищення цін на пальне — ред.), але поки що ми цього не спостерігаємо. Зльоту ціни зараз немає, і, думаю, навряд чи буде. Очевидно, що у них буде спад виробництва, але не такий критичний, щоб можна було говорити про вплив на весь світ», — пояснив експерт.

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