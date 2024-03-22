Через обстріл ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у Дніпро — Finance.ua

Через обстріл ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у Дніпро Сьогодні 19:28

Обстріл російськими військами ДніпроГЕС у Запоріжжі вночі 22 березня спричинив витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.

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«Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження», — йдеться в повідомленні.

Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного округу оперативно оглянули постраждалі території з метою визначення нанесених збитків довкіллю. Інспектори відібрали проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків.

Також було визначено площі засмічення відходами руйнації у Запоріжжі:

по вул. Славутича понад 7200 м 2 .

. по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300 м 2 .

Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ та правоохоронців.

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