Через обстріл ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у Дніпро — Finance.ua

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Через обстріл ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у Дніпро

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Обстріл російськими військами ДніпроГЕС у Запоріжжі вночі 22 березня спричинив витік нафтопродуктів у Дніпро.
Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.
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«Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження», — йдеться в повідомленні.
Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного округу оперативно оглянули постраждалі території з метою визначення нанесених збитків довкіллю. Інспектори відібрали проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків.
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Також було визначено площі засмічення відходами руйнації у Запоріжжі:
  • по вул. Славутича понад 7200 м2.
  • по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300 м2.
Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ та правоохоронців.
За матеріалами:
Finance.ua
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