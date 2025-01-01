Що змінюється для українців з 1 січня — Finance.ua

Що змінюється для українців з 1 січня Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Що змінюється для українців з 1 січня

Перший місяць 2025 року принесе багато змін. Наприклад, збільшення податків для ФОП, ліквідація МСЕК та нові умови щодо автоцивілки.

Які ще важливі зміни очікують на українців із 1 січня 2025 року — далі в матеріалі.

Підвищення податків для ФОПів

З 1 січня 2025 року діятимуть нові податки для ФОП . Підприємці сплачуватимуть єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 1760 гривень на місяць. Його можуть не платити особи, які перебувають на окупованих територіях, а також ФОПи-наймані співробітники.

Підписаний президентом закон встановлює:

обов’язок сплати 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме для фізичних осіб-підприємців ІІІ групи та юридичних осіб ІІІ групи;

збір для ФОП — платників єдиного податку I, II і IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць);

відновлюється сплата ЄСВ;

з 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) і ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів.

Пенсії та прожитковий мінімум

Мінімальна зарплата в січні буде без змін — 8000 гривень. Мінімальний прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць становитиме 3028 грн. Для дітей віком до 6 років він становитиме 2563 грн, для дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн, для осіб, які втратили працездатність, — 2361 грн.

Мінімальна пенсія залишиться на рівні 2361 гривні. Однак виплати пенсіонерам все ж підвищать у березні — приблизно на 10%.

Водночас з 1 січня 2025 року збільшується вимога до стажу, необхідного для отримання пенсії за віком у 60 років. Якщо в 2024 році для цього потрібно буде 31 рік стажу, то з 2025 року вимога зросте до 32 років. Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Крім того, пенсії, що перевищують 10 прожиткових мінімумів (нині розмір таких пенсій складає 23 610 гривень), тимчасово уріжуть на визначений відсоток до завершення воєнного стану. Це стосуватиметься переважно спеціальних пенсійних виплат.

Тарифи на комуналку

З 1 січня на 30% зросте тариф «Укренерго» на передачу електрики. На ціни для населення безпосередньо це не вплине, проте великі підприємства можуть збільшити ціни на товари для кінцевого покупця.

Тариф на електроенергію для населення не переглядатимуть до 30 квітня 2025 року. Він залишиться на рівні 4,32 грн/кВт*год.

У січні ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Для інших постачальників ціна варіюється від 7,7 гривні до 9,90 гривні за кубометр. Мораторій на підвищення цін на газ зберігається до квітня 2025 року.

Нова вартість оформлення паспортів

Вартість оформлення окремих біометричних документів зміниться з 1 січня 2025 року:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 грн;

посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 грн;

посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 грн.

Ліквідація МСЕК

З 1 січня в Україні відбудеться остаточна ліквідація МСЕК. Замість МСЕК встановлювати інвалідність будуть експертні команди лікарів при багатопрофільних лікарнях.

Очікується, що процедура спроститься і стане доступною віддалено для деяких пацієнтів.

Зарплата вчителів

З 1 січня 2025 року в Україні запровадять щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень «на руки». З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 грн «на руки» кожному вчителю.

Тарифи Укрпошти

З 1 січня 2025 року Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок. Їх вартість залежатиме не від їхньої ваги, а від об’єму.

Умови щодо автоцивілки

Вже з 1 січня 2025 року набуває чинності новий закон, який суттєво змінює чинні наразі правила на страховому ринку.

Поліс стане електронним, а через запровадження прямого врегулювання для всіх страхових компаній, які продають автоцивілку , потерпілі завжди зможуть звертатися по виплату саме до своєї страхової, а не до страхової винуватця.

Також передбачені певні зміни за «Зеленою карткою» у 2025 році.

Автоматичне надання статусу УБД

В Україні впроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій. Тепер військовим, які виконують бойові завдання, не потрібно буде подавати паперові документи та проходити численні погодження.

Після надання статусу УБД захисник або захисниця матиме можливість згенерувати е-Посвідчення у застосунку Дія та користуватися всіма перевагами статусу. В електронному вигляді документ можна буде демонструвати з січня 2025 року.

Виплати для ВПО з 1 січня

Із середини січня 2025 року розпочнуться призначення субсидій на оренду житла для переселенців. Їх зможуть отримати ті українці, які відраховують від свого бюджету за найм оселі понад 30% власних сукупних доходів. Щоб субсидія покривала більший відсоток орендної плати, родина повинна отримувати менше 2 прожиткових мінімумів на особу, тобто 5 840 грн.

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