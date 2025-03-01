Що зміниться в Україні з 1 березня: індексація пенсій, ціни на ліки, нові фіскальні чеки — Finance.ua

Що зміниться в Україні з 1 березня: індексація пенсій, ціни на ліки, нові фіскальні чеки Сьогодні 08:16

Що зміниться в Україні з 1 березня: індексація пенсій, ціни на ліки, нові фіскальні чеки

З 1 березня в Україні очікується низка змін. Зокрема, ФОПи повинні будуть застосовувати нові форми фіскальних чеків, знизяться ціни на найпопулярніші ліки, а в пенсіонерів збільшиться розмір пенсій через індексацію.

Детальніше про те, що зміниться з 1 березня, розповідаємо далі в матеріалі.

Нові форми розрахункових документів

З 1 березня в Україні почнуть застосовувати нові форми чеків для реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Ще раз продовжувати перехідний період не планується.

на 100% від суми проданих за документом товарів. За використання фіскальних чеків старого зразка і відсутність реєстратора розрахункових операцій штрафуватимуть

Також Кабміну доручено вже з 1 березня 2025 року забезпечити в тестовому режимі функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Індексація пенсій

Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня поточного року. Для понад 10 млн громадян виплати підвищаться на 11,5%.

мінімальне підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень;

пенсій становитиме не менше 100 гривень; максимальний розмір індексації складе 1500 гривень.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій відбувається у квітні.

Крім того, будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Ціни на ліки

Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

Підписанти, серед іншого, погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1 березня.

До переліку препаратів, які здешевшають вже у березні, потрапили ліки у вигляді таблеток, крапель, порошків, розчинів:

які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях;

антигістамінні;

протизапальні та протиревматичні;

вітаміни та мікроелементи;

ліки проти тиску;

противиразкові засоби;

заспокійливі;

очні краплі;

назальні спреї тощо.

Бронювання працівників

до 31 березня. Поточні бронювання залишатимуться чинними ще на один місяць. Компанії, які ще не підтвердили повторну критичність та не бронювали своїх працівників знову, мають можливість зробити цеПоточні бронювання залишатимуться чинними ще на один місяць.

Також з 1 березня буде оновлено критерії критичності для підприємств, які можуть забронювати своїх працівників під час мобілізації.

Таккий статус може отримати компанія, яка відповідає щонайменше трьом із таких вимог:

сплата податків і зборів від 1,5 млн євро на рік;

валютні надходження 32 млн євро на рік;

стратегічне значення або виконання мобілізаційних завдань;

відсутність заборгованості перед бюджетом;

не менше 250 працівників;

середня заробітна плата не нижче середньої по області.

Раніше підприємства могли забронювати 50% військовозобов’язаних на дату подання списку. Цей відсоток може бути збільшений, якщо буде обґрунтована потреба.

Відтепер передбачено, що бронюванню підлягають не більше 50% військовозобов’язаних на такому підприємстві, а в разі збільшення чисельності військовозобов’язаних на цьому підприємстві — на день подання списків.

Виплати на проживання для ВПО

З 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення виплат на проживання для всіх ВПО, які наразі є отримувачами допомоги, ще на один 6-місячний період за умови відповідності критеріям.

Розмір допомоги складає 2 000 грн — для дорослих і 3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Тариф на газ та електроенергію

тариф на газ з 1 березня 7,96 грн за кубометр. Водночас вартість електроенергії становитиме 4,32 грн за 1 кВт*год. В Україніз 1 березня залишиться на рівні. Водночасстановитиме

Чинний тариф на світло діятиме щонайменше до квітня. Платити менше за електроенергію можна власникам багатозонного лічильника.

Перехід на «літній» час

В Україні перехід на літній час у 2025 році відбудеться в ніч з 29 на 30 березня. Традиційно в останню неділю березня годинники переводять на годину вперед.

Нагадаємо, законопроєкт про скасування переведення годинників в Україні ще 21 серпня підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, після чого документ направили на підпис президенту. Однак Зеленський досі не залишив на ньому свого підпису.

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