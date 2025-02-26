Тариф на газ та електроенергію з 1 березня — Finance.ua

Тариф на газ та електроенергію з 1 березня Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Тариф на газ та електроенергію з 1 березня

В Україні тариф на газ з 1 березня залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Водночас вартість електроенергії становитиме 4,32 грн за 1 кВт*год.

Крім «Нафтогазу», в Україні працює ще низка постачальників блакитного палива. Однак близько 98% усіх побутових споживачів користуються послугами саме «Нафтогазу». Але навіть після того, як мораторій на підвищення тарифів припинить діяти, далеко не факт, що будуть економічні підстави для підвищення тарифу. Усе залежатиме від ситуації зі споживанням, об’ємами видобутку газу тощо.

Вартість газу для населення у 2025-му не зміниться. Про це повідомило відразу кілька співрозмовників в уряді. Чинний закон не дасть можливостей переглянути тариф на газ. «Якщо навіть у нас воєнний стан закінчується найближчими місяцями, в законі прописана заборона на підвищення тарифу ще впродовж пів року. Не буде підвищення вже цього року. Ну хіба дуже сильно натиснуть партнери, але це майже виключено», — пояснив співрозмовник в уряді.

Так, «Нафтогаз» продаватиме блакитне паливо за ціною 7,96 грн за кубометр. Щоб підвищити тариф до завершення воєнного стану, доведеться змінювати закон (тобто ухвалювати це рішення тільки через парламент і підпис президента). А провести таке непопулярне рішення через Раду вкрай складно.

Тариф на електроенергію

З 1 березня 2025 року він становитиме 4,32 грн. Чинний тариф діятиме щонайменше до квітня. Платити менше за електроенергію можна власникам багатозонного лічильника.

Постанова Кабміну № 632, якою передбачено тариф на електроенергію в розмірі 4,32 грн за 1 кВт*год, діє до 30 квітня 2025 року. Далі є кілька варіантів: або вартість струму збільшать, або термін дії постанови продовжать ще на рік. Досвід минулих років показав, що обговорення щодо збільшення тарифу на електроенергію зазвичай фіналізуються вже в травні, а вартість струму зростає з червня-липня.

Платити менше за електроенергію можна власникам багатозонного лічильника. Так, із двозонним тарифом у період з 23:00 до 07:00 можна платити за струм удвічі менше: 2,16 грн. В Україні будь-який споживач електроенергії має право купити багатозонний лічильник, звернутися до свого постачальника струму та перейти на новий тариф. Як йдеться у матеріалі OBOZ.UA, наприклад, із двозонним лічильником у період з 23.00 до 7.00 платити за електроенергію можна за тарифом 2,16 грн за 1 кВт*год (замість звичайних 4,32 грн за 1 кВт*год).

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