Що зміниться для українців з 1 вересня 2023 року — Finance.ua

Що зміниться для українців з 1 вересня 2023 року Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Що зміниться для українців з 1 вересня 2023 року

Перший місяць осені 2023 року принесе Україні ряд змін, які, зокрема, стосуватимуться і гаманців українців. Розповідаємо, що ж зміниться у вересні.

Зміни для ВПО

З 1 вересня почне діяти низка підстав, за яких ВПО позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави на проживання. Це передбачає урядова постанова № 709 , що набула чинності 15 липня.

Починаючи з 1 вересня, право на виплати втрачають ті внутрішні переселенці, хто після набуття чинності постанови:

придбав транспортний засіб, якому менше 5 років (окрім автомобілів, придбаних волонтерами для потреб оборони України);

купив на суму понад 100 тис. грн квартиру, будинок, земельну ділянку (окрім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

має на депозитному рахунку в банку понад 100 тис. грн;

придбав іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис. грн (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);

має у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї).

Це означає, що після верифікації виплати не продовжать для тих, хто має можливість здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Виплат також не отримають переселенці, які знаходяться 30 і більше днів поспіль за кордоном без підстав, таких як відрядження, стажування, догляд за хворою дитиною, лікування та оздоровлення. Для продовження отримання виплат потрібно надати документи про причини виїзду з України.

Якщо переселенця позбавлять виплат, то він отримає про це повідомлення від органів соціального захисту. Рішення про скасування виплат можна оскаржити.

Водночас фізичну ідентифікацію ВПО та отримувачів пенсій в Ощадбанку продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішніх переселенців, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Можна буде проходити ідентифікацію через відеоконференцзвʼязок, під час якого слід предʼявити документи, що посвідчують особу.

Тарифи на комуналку

У вересні не планується підвищення комунальних тарифів.

Тарифи на світло востаннє підвищували влітку до 2,64 грн/кВт-год. У вересні ціна залишиться такою ж. Однак у Міністерстві енергетики України попереджають, що нинішні ціни — не остаточні. Там допускають можливість того, що тариф переглянуть, однак у відомстві «сподіваються» на проходження найближчого опалювального періоду із затвердженим тарифом у червні 2023 року.

Тарифи на газ залишаться незмінними до 30 квітня 2024 року. Зараз ціна для побутових споживачів становить 7,96 грн/куб м.

Тарифи на воду у вересні також підвищувати не будуть. Ціна визначається окремо для кожної області.

Тарифи мобільних операторів

«Київстар» Мобільний оператор попередив про зміни у деяких тарифних планах з 1 вересня.

Як зазначається на сайті оператора, індексується вартість для абонентів таких тарифних планів:

Максимальний Безлім 300,

Максимальний Безлім,

Максимальний Безлім 400 (2018),

Максимальний Безлім 400,

Максимальний безлім 2019,

Kyivstar 4G Extra+ 2018,

Smart Max.

Водночас їм обіцяють надати більше інтернету на максимальній швидкості.

Vodafone запускає З 1 вересня мобільний операторзапускає нову лінійку тарифів. Це будуть пропозиції для бізнес-клієнтів.

У Vodafone зазначили, що для нових абонентів протягом року користування тарифом буде діяти знижка в розмірі 50%. Ця акція дійсна для всіх нових абонентів мобільного оператора, які є юридичними особами або фізичними особами-підприємцями.

Новий навчальний рік

З 1 вересня стартує новий навчальний рік, який триватиме до 28 червня 2024 року.

Наприклад, у школах Києва навчання відбуватиметься з 1 вересня до 31 травня, а ще до 28 червня 2024 року заплановані компенсаторні заняття й атестація.

Осінні канікули заплановані з 23 до 29 жовтня 2023 року.

Зимові - з 23 грудня 2023 до 7 січня 2024 року.

Весняні - з 25 до 31 березня 2024 року.

Літні - з 29 червня до 31 серпня 2024 року.

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Освітній процес відбуватиметься у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному. Все залежить від ситуації з безпекою в регіонах, наявності укриттів у навчальних закладах.

Зазначимо, що Міносвіти рекомендувало вищим навчальним закладам і коледжам, що не розташовані в зонах бойових дій, з 1 вересня перейти на очний формат навчання.

Потяги до Польщі

Із 8 вересня Польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі. Через це тимчасово скасують (з 7 вересня до 6 жовтня) поїзди:

№ 89/90 Київ — Перемишль;

№ 73/74 Харків — Перемишль.

Крім того, у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці:

По пʼятницях та суботах (7−8, 14−15, 21−22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+: наявного № 705/706 Київ — Перемишль; нового № 707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва о 22:17, прибуття до Перемишля о 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

У ці 6 днів поїзди № 53/54 Київ — Перемишль, № 89/90 Київ — Перемишль, № 31/32 Запоріжжя — Перемишль, № 35/36 Одеса — Перемишль, № 73/74 Харків — Перемишль, № 715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані.

Поїзд № 54 Перемишль — Київ вирушатиме з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

Поїзд № 36 Перемишль — Одеса вирушатиме о 13:45 (замість 20:28) і прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Натомість Укрзалізниця вже з 3 вересня запустить новий поїзд № 119/120 Київ — Хелм. Він вирушатиме з Києва о 06:28 і прибуватиме до Хелма о 17:27.

Зворотно відправлення з Хелма планується о 10:23, а прибуття до столиці України — о 22:45. Цей рейс буде зручним для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Ф. Шопена після 23:00 або рано-вранці.

Нові правила для виїзду пасажирського транспорту

Із 1 вересня змінюються правила виїзду за кордон пасажирський автобусів.

Якщо у пасажирського транспортного засобу не буде визначено клас екологічності або зазначено клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетин кордону з 1 вересня стане неможливим.

Протерміновані документи не прийматимуть.

Зміни для українців у Чехії

З 1 вересня 2023 року надаватиметься державне гуманітарне житло, яке розміщене у Центральночеському краї, лише через KACPU в Кладні та KACPU в Кутній Горі.

У Празі таке тимчасове розміщення тепер буде неможливим. Інформація про це розміщена на офіційному порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чехії.

Чи зростуть пенсії

У вересні не передбачається підвищення розміру пенсій. Попри це певні групи пенсіонерів отримають додаткові виплати від ООН.

Також до кінця 2023 року не передбачено жодних нових індексацій, тому розмір пенсій залишиться незмінним, окрім випадків, коли пенсіонерам виповниться 70, 75 або 80 років — ці групи отримають відповідні надбавки.

Цьогоріч пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, продовжують отримувати доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75−80 років отримують доплату у розмірі 456 грн, пенсіонери віком 70−75 років — у розмірі 300 грн.

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