Vodafone запускає нову лінійку тарифів — Finance.ua

Vodafone запускає нову лінійку тарифів Сьогодні 14:46 — Особисті фінанси

Vodafone запускає нову лінійку тарифів

З 1 вересня мобільний оператор Vodafone запускає нову лінійку тарифів. Це будуть пропозиції для бізнес-клієнтів.

Така інформація з’явилася на офіційному порталі компанії.

У Vodafone зазначили, що для нових абонентів протягом року користування тарифом буде діяти знижка в розмірі 50%. Ця акція дійсна для всіх нових абонентів мобільного оператора, які є юридичними особами або фізичними особами-підприємцями.

В оновленій тарифній лінійці такі пропозиції:

Business Unlim — з безлімітним інтернетом та дзвінками в мережі Vodafone, кількість включених в щомісячний пакет хвилин для дзвінків по Україні збільшена до 300 хвилин, кількість повідомлень — до 300 SMS (вартість зі знижкою — 135 гривень на місяць, після року користування — 270 гривень на місяць);

Business Start (вартість зі знижкою 77,50 гривень на місяць, після року користування 155 гривень на місяць), Business Pro (110 гривень на місяць, після року користування 220 гривень на місяць) — 10 і 22 гігабайти мобільного інтернету відповідно, безкоштовна послуга Online PASS (користування месенджерами без тарифікації).

Також зазначається, що обидва тарифи цієї лінійки надають безліміт на розмови в мережі розмови в мережі Vodafone.

Крім того, абоненти отримають збільшені пакети хвилин для дзвінків на номери інших мобільних операторів по Україні. Тариф Business Pro містить 180 хвилин на всі українські номери та 180 SMS-повідомлень.

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«Тарифи Business Unlim Plus, Business Ultra L, Business Ultra XL, Business Ultra VIP та Device 4G залишаються без змін», повідомили в компанії.

Детальніше ознайомитися з умовами та тарифами можна за посиланням на офіційному порталі мобільного оператора.

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Інформатор Гроші За матеріалами:

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