Що треба зробити, щоб перестало розшукувати ТЦК — думка адвоката Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Що треба зробити, щоб перестало розшукувати ТЦК — думка адвоката

Якщо військовозобов’язані особу почало розшукувати ТЦК та СП, їй потрібно туди особисто з’явитися.

Після того, як людина з’явиться у ТЦК, підстава для розшуку зникне, про це в коментарі УНІАН розповіла адвокат юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко.

За словами експертки, особиста явка у ТЦК — єдина підстава, за якою військовозобов’язаний громадянин може позбутися статусу «У розшуку».

Коли людина потрапляє в розшук ТЦК?

Зараз повістки від ТЦК та СП приходять військовозобов’язаним чоловікам на «Укрпошту» рекомендованим листом. Коли працівник пошти отримує рекомендований лист, він робить повідомлення на адресу адресата, що йому необхідно з’явитися до конкретного відділення «Укрпошти» для отримання рекомендованого листа. Якщо йдеться про повістку, то у повідомлення йтиметься, що отримати потрібно рекомендований лист — повістку від ТЦК.

Тобто отримувач вже розуміє, що на нього чекає повістка, і для себе ухвалює рішення, — брати її чи не брати. Таке повідомлення для людини лежатиме у поштовій скринці 30 днів.

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Якщо за рекомендованим листом ніхто не з’являється, конверт з наліпкою «Укрпошти», до прикладу, з написами «адресат не з’явився», «відсутність за адресою реєстрації», «відмова від прийняття», повертається до ТЦК, яке його відправило, і по суті ТЦК вже отримує можливість оголошувати таку особу в розшук.

Фактично особа потрапляє у розшук з того моменту, коли вона не з’явилася по повістці у ТЦК та СП. Коли повістка повертається до ТЦК та СП, ТЦК отримує право оголошувати особу в розшук шляхом направлення відповідного повідомлення до поліції.

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Під час дії воєнного стану, військовозобов’язані повинні перебувати за адресою своєї реєстрації або за місцем перебування, зазначеним у «Резерві» чи вказаним у матеріалах їхньої облікової справи, і, якщо будуть зміни, вони повинні про це повідомляти у ТЦК та СП. Якщо ж людини немає за вказаною адресою, і повістка повертається, то, по суті, з’являється право на оголошення у розшук, бо військовозобов’язаний відсутній на місці.

Що робити, якщо військкомат подав у розшук, і як позбавитися такого статусу

Військовослужбовець може позбавитися статусу у розшуку, особисто з’явившись у ТЦК. Якщо громадянин не отримав повістку й опинився у розшуку, він може особисто прийти у ТЦК та СП, яке його оголосило у розшук, як правило, це те, на обліку в якому він перебуває, щоб розібратися з ситуацією.

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Працівник ТЦК має оголосити людині підстави, згідно з якими її оголосили у розшук, та вручити протокол про направлення повістки. Потім особі можуть винести постанову та вручити протокол про притягнення до відповідальності (за неявку по повістці передбачено штраф).

Якщо повістка була направлена не на ту адресу, за якою зареєстрований військовозобов’язаний, тобто ТЦК та СП припустилося помилки і направило її за іншою адресою, то ТЦК має закрити провадження, не притягувати людину до відповідальності, і відповідно у цей же день його працівник — оператор, вносить інформацію в базу «Оберіг», і у людини має зникнути статус «У розшуку».

Якщо військовозобов’язаний боїться йти в ТЦК та СП, то він може звернутися до адвоката, і юрист має право зробити запит до ТЦК з проханням повідомити підстави оголошення у розшук свого клієнта.

Як перевірити, чи розшукує ТЦК

Військовозобов’язаний може побачити зміну свого статусу в застосунку «Резерв+»: у нього буде висвічуватися червоним повідомлення про порушення правил військового обліку.

УНІАН За матеріалами:

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