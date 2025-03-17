Знижка 50% на штраф від ТЦК: кого це стосується і як працюватиме — Finance.ua
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Знижка 50% на штраф від ТЦК: кого це стосується і як працюватиме

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Знижка 50% на штраф від ТЦК: кого це стосується і як працюватиме
Знижка 50% на штраф від ТЦК: кого це стосується і як працюватиме
В Україні спростили процес оплати штрафів для військовозобов’язаних, які вчасно не оновили свої дані. Це можна буде зробити без звернення в ТЦК, використовуючи мобільний застосунок Резерв+.
Верховна Рада України в цілому ухвалила законопроєкт № 12093, яким передбачено внесення змін в Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо добровільної сплати штрафу.
Так, зокрема, військовозобов’язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% у застосунку Резерв+.
Своєю чергою, як пояснив голова Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, один з ключових моментів полягає у тому, що від адміністративної відповідальності звільняються люди, які добровільно вступили на військову службу.
Як це відбуватиметься:
  • у Резерв+ подається заява про визнання порушення,
  • у Резерв+ приходить постанова про порушення,
  • сплачується штраф за реквізитами в застосунку, оплата підтверджується і постанова вважається виконаною.

Важливо знати

Сервіс матиме певні правила. А саме з моменту подання заяви про порушення у Резерв+ та винесення постанови людина матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою у 50%. Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити повну суму штрафу.
Зазначимо, що неуточнення персональних даних у вказаний строк без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена адміністративне стягнення — штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 500 грн. Наприклад, замість 17 000 гривень потрібно буде сплатити лише 8500 гривень.
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Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, ця опція в Резерв+ буде добровільною. Альтернативний шлях із походом до ТЦК і написанням заяви про порушення також залишається.
Нагадаємо, що 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він зобов’язує всіх військовозобов’язаних, призовників і резервістів віком від 18 до 60 років оновити свої військово-облікові дані.
Втім, за підрахунками народних депутатів, упродовж 2024 року понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані через ТЦК, ЦНАП чи Резерв+ протягом 60 днів з дня набрання чинності закону.
Того ж року Рада схвалила законопроєкт щодо відповідальності за військові правопорушення. Це рішення, зокрема, у кілька разів підвищило штрафи для ухилянтів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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