Чи вплине виплата до Дня Незалежності на субсидії — Finance.ua

Чи вплине виплата до Дня Незалежності на субсидії

Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства враховується під час обчислення житлової субсидії.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

До цього доходу включаються заробітна плата, пенсія, стипендія, соціальні виплати та інші надходження.

«Одноразова грошова виплата до Дня Незалежності України не враховується під час обчислення субсидії», — зазначили у ПФУ.

заробітна плата;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія;

стипендія, за винятком соціальної;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи.

В Україні діє програма, у рамках якої надається субсидія ВПО на оренду житла. Проте існує низка важливих умов, у разі порушення яких можуть не призначити або припинити виплати. Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповідають , чому можуть відмовити у допомозі.

Нагадаємо, у яких випадках субсидію не призначать.

Перелік підстав, за наявності яких субсидія на найм житла не призначається, або припиняється, зокрема:

якщо хтось з членів родини придбав транспортний засіб, нерухомість, валюту, цінні папери або інші активи на суму понад 100 тис. грн;

у разі наявності житлової нерухомості на умовно безпечній території України, яка за площею перевищує встановлені норми (понад 13,65 кв. метра на одну особу або понад 35,22 кв. метра на домогосподарство), або депозитних коштів, облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. гривень;

якщо ВПО більше місяця не проживає у житлі, яке заявила як орендоване;

інші.

