Статус дитини, яка постраждала внаслідок війни: хто має право та які надає пільги — Finance.ua

Статус дитини, яка постраждала внаслідок війни: хто має право та які надає пільги

Державою на законодавчому рівні законом «Про охорону дитинства» врегульоване питання надання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройного конфлікту, яким наразі є розпочата у 2014 році російська агресія.
Про це повідомив нардеп Павло Фролов.
Статус можуть отримати неповнолітні, які внаслідок воєнних дій:
  • отримали поранень, контузії або каліцтва;
  • зазнали фізичного, сексуального або психологічного насильства;
  • були викрадені або примусово вивезені за межі України, незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;
  • залучалися до участі у збройних формуваннях;
  • були позбавлені батьківського піклування або у яких загинув (зник безвісти) один із батьків чи опікун.
Дитина з таким статусом має право:
  • на першочергове зарахування до державних або комунальних закладів дошкільної освіти;
  • на безплатне харчування в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форми власності;
  • за наявності можливостей на місцевому рівні отримати психологічну та допомогу із оздоровленням.
Для отримання статусу потрібно подати заяву до служби у справах дітей за місцем проживання чи перебування. На сьогодні дитина з таким статусом має незначні пільги, але в майбутньому вони мають бути розширені.
Нагадаємо, новонароджена дитина, батьки якої є ВПО, має право на допомогу ВПО незалежно від того, що фізичного переміщення у неї не було. Детальніше про це читайте тут.
За матеріалами:
Finance.ua
