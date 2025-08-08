Статус дитини, яка постраждала внаслідок війни: хто має право та які надає пільги — Finance.ua

Статус дитини, яка постраждала внаслідок війни: хто має право та які надає пільги Сьогодні 08:31 — Особисті фінанси

Статус дитини, яка постраждала внаслідок війни: хто має право та які надає пільги

Державою на законодавчому рівні законом «Про охорону дитинства» врегульоване питання надання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройного конфлікту, яким наразі є розпочата у 2014 році російська агресія.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Статус можуть отримати неповнолітні, які внаслідок воєнних дій:

отримали поранень, контузії або каліцтва;

зазнали фізичного, сексуального або психологічного насильства;

були викрадені або примусово вивезені за межі України, незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;

залучалися до участі у збройних формуваннях;

були позбавлені батьківського піклування або у яких загинув (зник безвісти) один із батьків чи опікун.

Дитина з таким статусом має право:

на першочергове зарахування до державних або комунальних закладів дошкільної освіти;

на безплатне харчування в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форми власності;

за наявності можливостей на місцевому рівні отримати психологічну та допомогу із оздоровленням.

Для отримання статусу потрібно подати заяву до служби у справах дітей за місцем проживання чи перебування. На сьогодні дитина з таким статусом має незначні пільги, але в майбутньому вони мають бути розширені.

